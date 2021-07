Premierji višegrajskih držav podprli slovenske prioritete v EU

Predsedniki vlad članic višegrajske skupine so danes na srečanju s slovenskim premierjemv Ljubljani podprli prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU. Voditelji so na novinarski konferenci posebej opozorili na vprašanje migracij. Pozvali so tudi k čim bolj množičnemu cepljenju proti covidu 19. Janša se je predsednikom vlad Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske zahvalil za pomoč, ki so jo Sloveniji nudile v začetku pandemije. »V okviru srednje Evrope se je izkazala velika solidarnost.« Povedal je, da izjava, ki so jo pred kratkim sprejeli premierji višegrajske četverice, v veliki meri izraža prioritete, ki si jih je zadala Slovenija kot predsedujoča Svetu EU.Madžarski premierje dejal, da ima Janša težko nalogo, da med predsedovanjem združi dve Evropi, tisto z državami, ki se ubadajo z migranti in beležijo počasno rast ter imajo visok dolg, ter drugo z državami, ki hitro rastejo, so se zavarovale pred migracijami in so stabilne. Slednje so države Srednje Evrope, je dejal.Orban je Evropski parlament, ki po njegovi oceni preveč razpravlja o temah, ki niso ključne, še obtožil, da se gre džihad nad vladavino prava.Slovaški premierje posebej izpostavil pomen cepljenja v boju proti četrtemu valu pandemije. Češki premierje opozoril na pomen širitve EU in tudi schengenskega prostora ter se zavzel za čim hitrejši vstop Hrvaške, Romunije in Bolgarije, ki že izpolnjujejo pogoje, in tudi Srbije v schengen.Poljski premierje izrazil nasprotovanje centralizaciji EU in podprl idejo Evrope, ki jo sestavljajo močne nacionalne države, ki sodelujejo med seboj.