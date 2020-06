Premier sporočil, da je bilo 16 novih okužb, uradno pa ...

»Danes, 26. 6. 2020, najmanj 16 novih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji,« je v petek pozno zvečer sporočil premierin se tudi tako odzval na proteste proti vladi, ki zadnja dva meseca potekajo ob petkih. »Neodgovorni politiki in mediji pa kljub omejitvi zbiranja na 500 oseb že od začetka maja spodbujajo množične proteste in tesne nastope ter kršitve zakona. Ogrožajo zdravje in življenja ter širijo covid 19,« je še dodal.Slovenija je ob koncu maja razglasila konec epidemije, zadnje dni pa se število novih primerov okužbe s sars-cov-2 povečuje. V četrtek je bilo novih okužb 11 (ob 843 testiranjih). Vlada pa je sporočila, da je bilo v petek 14 novih okužb ob 878 testiranjih. V bolnišnici je še vedno osem oseb, od tega je ena na intenzivni negi, kar je ena manj kot dan prej. Nazadnje je bilo več novih okuženih primerov, in sicer 15, odkritih 24. aprila.»Poročilo Nijz o skrb vzbujajočem širjenju covida 19 po Sloveniji svari. Včerajšnji pozitivni brisi potrjujejo, da ljudje preslabo upoštevajo socialno razdaljo 1,5 metra. Ta je ključna za soočanja z virusom. Sekundarne okužbe naj zdrznejo vsakogar, opozorila stroke moramo dosledno upoštevati,« se je po objavi uradnih številk na twitterju oglasil vladni govorecPo podatkih covid sledilnika je v Sloveniji aktivnih 68 primerov (podatki so za četrtek).Vlada je zaradi rasti novih primerov ponovno uvedla obvezno uporabo mask v zaprtih javnih prostorih in razkuževanje.