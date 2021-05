Premier Janša svojo Urško peljal na koncert

predsednik vlade Janez Janša se je nocoj skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil koncerta Big Band Orkestra Slovenske vojske ob 30. obletnici pekrskih dogodkov. Koncert je potekal pred Vojaškim objektom Kadetnice v Mariboru.

Janša je ob tej priložnosti imel tudi slavnostni nagovor.



Uvodoma je predsednik vlade pozdravil vse zbrane, med njimi še posebej tiste, ki so bili pred 30 leti v Pekrah ali na ulicah Maribora in branili svobodo Slovenije in pravico Slovenije, da uresniči svoje stoletne sanje. »Vidim znane obraze, ki ste bili takrat bodisi naborniki bodisi tiste, ki ste z orožjem v roki branili prvo generacijo slovenskih fantov, ki so prvič v zgodovini v mirnem času služili domovini,« je dejal predsednik vlade.

Janša: Če takrat Mariborčani ne bi prišli na ulice ...

»Če Mariborčani takrat ne bi zaustavili okrepitev, ki jih je poveljnik 31. korpusa pošiljal v Pekre, potem je veliko vprašanje, ali JLA dejansko ne bi uporabila sile proti slabo oboroženim branilcem. Če Mariborčani ne bi prišli na ulice takrat, ko so v kasarnah v Mariboru tanki prižigali motorje, potem je veliko vprašanje, ali bi lahko takrat situacijo obvladali brez večjih žrtev,« je poudaril predsednik vlade Janez Janša.



»Danes smo se zbrali predvsem zato, da s pesmijo počastimo pogum Maribora in branilcev Peker. Pesem je univerzalni jezik, ki združuje ljudstva po celem svetu. Še posebej smo veseli, da imamo Slovenci bogato izročilo,« je dejal premier Janez Janša in svoj nagovor zaključil z besedami: »Naj živi pesem kot univerzalni jezik človeštva, še posebej naj živi slovenska pesem in naj živi svobodna in demokratična Slovenija!«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: