Premier Janša: Skoncentrirano v zaščito človekovih pravic in političnih svoboščin (VIDEO)

Predsednik vladeje ob prihodu na izredno zasedanje Evropskega sveta v Bruslju dejal, da ponedeljkova razprava o Belorusiji pokazala, da EU trdno stoji za svojimi vrednotami. »To, da smo postavili v ospredje človekove pravice in politično svoboščino posameznika, človeka, je pravi odgovor na to, kar se je zgodilo.« V osebni svobodi in v človekovih pravicahje po njegovem skoncentriran ves napor za to, da v Belorusiji pride do sprememb na bolje in »da se podobni teroristični akti oziroma akti državnega terorizma, kot je bila ugrabitev evropskega letala nad beloruskim zračnim prostorom v prihodnje ne bodo dogajali. Vse naše aktivnosti morajo biti koncentrirane v zaščito človekovih pravic in političnih svoboščin posameznika, kajti človekove pravice in politične svoboščine so v posamezniku in njegovih pravicah in ne v pravicah in svobodi institucij.«Janšo veseli, da je bila včerajšnja razprava, vezana na odnose med EU in Rusijo, prvič po dolgih letih zelo odkrita. Pokazale so se sicer tudi razlike, vendar pa je bilo zelo jasno poudarjeno, da so ključni strateški odgovori na ta vprašanja širitev EU, širitev skupnega enotnega trga, širitev prostora visokih standardov varovanja človekovih pravic in demokracije.