Premier Janša obiskal UKC Maribor in murskosoboško bolnišnico

Sobotno popoldne in večer je predsednik vladeizkoristil za obisk UKC Maribor in Splošne bolnišnice Murska Sobota.Kot je zapisal na twitterju, se je z vodstvom UKC Maribor pogovarjal o razmerah, povezanih z epidemijo covida 19, in potrebnih investicijah v povečanje zdravstvenih kapacitet v Mariboru in regiji. Zvečer se je srečal tudi z vodstvom mariborske občine in za januar napovedal vladni obisk. Pozneje je premier na twitterju pripisal, da se je v murskosoboški bolnišnici z vodstvom pogovarjal o naporih za obvladovanje »covida 19 v eni najbolj ogroženih regij, uspehih, o katerih vemo premalo, potrebnih investicijah in medsebojni solidarnosti ekip, ki varujejo zdravje in rešujejo življenja«.Direktor UKC Mariborje Janši predstavil razmere v času drugega vala epidemije covida 19 in potrebne investicije v zdravstveno infrastrukturo. Na srečo se razmere v UKC Maribor pri bolnikih s covidom po Flisovih besedah počasi stabilizirajo, še vedno pa se srečujejo s kadrovskimi težavami zaradi odsotnosti zaposlenih, ki so okuženi z novim koronavirusom ali so v karanteni zaradi stika z okuženimi. Po zadnjih podatkih je še vedno odsotnih 275 zaposlenih, med njimi 46 zdravnikov in 132 zaposlenih v zdravstveni negi, kar 116 jih je odsotnih tudi zaradi varstva otrok, so sporočili iz mariborskega UKC.V Splošni bolnišnici Murska Sobota se je predsednik vlade zvečer pogovarjal s tamkajšnjim vodstvom, na čelu z direktorjem. Beseda je tekla predvsem o stanju zaradi covida 19, potrebnih investicijah in povečanju zdravstvenih kapacitet v bolnišnici ter v regiji. Ogledal si je oddelek intenzivne terapije in izrekel zahvalo ekipam zdravstvenih delavcev in vodstvu, da v težkih razmerah še zmorejo, so zapisali na facebook strani bolnišnice Murska Sobota.