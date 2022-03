Premier Janša na obisku Muslimanskega kulturnega centra, pogovor tekel tudi o Ukrajini

Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal Muslimanski kulturni center in se srečal z muftijem Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji mag. Nevzetom Porićem.

Kot navaja spletna stran vlade je srečanje predsednika vlade z muftijem je bilo namenjeno pogovoru o delovanju in življenju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, v pogovoru pa sta se dotaknila tudi vojne v Ukrajini in razmer v Bosni in Hercegovini. Predsednik vlade se je muftiju zahvalil za konstruktivno sodelovanje in podporo vladnim ukrepom v času pandemije, mufti pa je predsedniku vlade izrazil podporo skupnemu dobremu.

Obisk je bil namenjen tudi ogledu džamije in Muslimanskega kulturnega centra.