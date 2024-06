Premier in finančno ministrstvo zavračata očitke o nakupu stavbe na Litijski

S poročilom notranje revizije ministrstva za pravosodje o nakupu stavbe na Litijski ne v kabinetu predsednika vlade ne na finančnem ministrstvu niso seznanjeni. Na ministrstvu zavračajo očitke o nezakonitem ravnanju pri prerazporejanju sredstev, v kabinetu pa zavračajo trditve, da je bil premier Robert Golob o celotnem postopku podrobno seznanjen.

V kabinetu predsednika vlade in na finančnem ministrstvu so se danes odzvali na navedbe spletnega portala 24ur, da omenjeno poročilo, ki so ga pridobili neuradno, »zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba«. Revizija po poročanju portala navaja, da so »nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske rezerve«.

V kabinetu premierja pa so se odzvali tudi na zapis, da je bil premier Golob, »kot je lahko razbrati iz omenjene revizije, o vsem skupaj podrobno seznanjen«. Kot so zapisali, te navedbe odločno zavračajo. Spomnili so, da so že januarja na vprašanja medijev glede domnevne vpletenosti premierja pojasnili, da ne drži, da je bil predhodno pred podpisom pogodbe seznanjen z vsemi dejstvi in okoliščinami nakupa. Predsednik vlade je imel po njihovih navedbah v fazi odločanja na seji vlade vpogled v uradno vladno gradivo, ki so ga tudi priložili sporočilu.

»Sklep vlade in priložena obrazložitev govorita o uvrstitvi projekta 'nakup poslovnih prostorov' v načrt razvojnih programov. V obrazložitvi je sicer naveden naslov Litijska 51 in velikost prostorov 5126 kvadratnih metrov, to pa je tudi vse, s čimer je bil premier Golob v omenjenem primeru seznanjen,« so zapisali v njegovem kabinetu.

Dodali so, da v omenjenem gradivu sledi obširna obrazložitev nujnosti reševanja problematike zaradi prostorske stiske pravosodnih organov. Na koncu obrazložitve pa so navedeni še viri za financiranje nakupa. »Zato so trditve, da je bil premier Golob podrobno obveščen o čemerkoli v zvezi s projektom ali celo vključen v postopek, v celoti neresnične in jih zavračamo,« so poudarili.

»Obtožbe, ki se v tem trenutku pojavljajo v medijih, sklicujoč se na poročilo notranjerevizijske službe, katerega status, kot je razumeti poročanje medijev, sploh še ni znan in na katerega se ni bilo mogoče odzvati, je zavajajoče in poskuša preusmeriti pozornost iz tistih, ki so vsebinsko stali oz. odobrili navedeni posel, na tiste, ki so zagotovili denar v skladu z veljavnimi pravili,« pa so v današnjem odzivu ocenili na finančnem ministrstvu.

Pojasnili so, da s poročilom notranje revizije ministrstva za pravosodje niso bili seznanjeni niti v fazi priprave osnutka. Prav tako nikoli niso bili pozvani, da se do kakršnih koli trditev opredelijo, »kot je to običajno in kot to zahtevajo pravila in standardi revizijske stroke, tudi notranje revizijske«. Neobičajno pa se jim ob tem zdi tudi, »da je poročilo pripravila oseba, za katero je bil v javnosti izpostavljen dvom o konfliktu interesa«.

Podobno izpostavljajo tudi v kabinetu predsednika vlade: »Neobičajno se nam zdi, da se za verodostojno ugotavljanje dejstev smatra in tolmači osnutek poročila, ki ni dostopen javnosti, in ga je pripravila oseba, ki je po informacijah iz ministrstva za pravosodje spremljala in bila sproti seznanjena s postopkom nakupa in ni z ničemer reagirala, da bi pravočasno zavarovala javni interes.«

Ob tem so poudarili, da Golob z osnutkom ni bil seznanjen, kljub nekaterim navedbam v medijih, da je bil osnutek poročila posredovan osebam, ki so v poročilu omenjene, da podajo pripombe in se do navedb izjasnijo.

Na ministrstvu za finance so ob tem ostro zavrnili očitke, ki se na podlagi neuradnih izsekov iz omenjenega poročila pojavljajo v medijih, da so pri zagotovitvi manjkajočih sredstev ravnali nezakonito in v nasprotju z zakonom.

»Ponovno pojasnjujemo, da je ministrstvo za finance na podlagi predloga vladnega gradiva za uvrstitev projekta, ki ga je pripravilo in utemeljilo ministrstvo za pravosodje, pripravilo vladno gradivo za razporeditev manjkajočih sredstev, in sicer skladno z 42. členom zakona o javnih financah,« so navedli in dodali, da ministrstvo za finance na enak način ravna v vseh primerih, ko je potrebna prerazporeditev sredstev.

Kot so zapisali, je pred prerazporeditvijo denarja ministrstvo za finance na sestanku ministrstvo za pravosodje jasno opozorilo o tesni časovnici za izpeljavo nakupa, pri čemer je ministrstvo za pravosodje zagotovilo, da na tem projektu delajo že več mesecev in imajo vse pravne podlage ter pripravljeno vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe.

Na finančnem ministrstvu še opozarjajo, da je odgovornost za zakonito, učinkovito in gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi z zakonom o javnih financah naložena predstojniku resornega ministrstva, v tem primeru ministrstva za pravosodje. Preverjanje zakonitosti ali nezakonitosti posameznih dejanj pa je v pristojnosti organov pregona in sodišč.

Vlada je za nakup pravosodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani konec decembra lani zagotovila 7,7 milijona, od tega je ministrstvo za pravosodje iz splošne proračunske rezerve zagotovilo 6,5 milijona evrov.