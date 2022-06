Premier Golob se je prvič pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim

Slovenski premier Robert Golob se je v sredo prvič pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim sta glede na objavi na twitterju govorila o statusu kandidatke za članstvu v EU, ki naj bi ga danes Ukrajini podelili voditelji unije. Premier je v pogovoru z Zelenskim zagotovil, da četudi je v Sloveniji prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil. To je na twitterju v sredo zvečer objavila vlada. »Poudaril je, da so v DZ soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU,« so še zapisali.

Zelenski se je Golobu zahvalil za pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini. Kot je še dodal, je slovenskemu premierju tudi čestital za nedavno imenovanje na čelo slovenske vlade.

Ukrajini status kandidatke

Voditelji držav članic EU bodo prav danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bosta Ukrajina in Moldavija predvidoma prejeli status kandidatk za članstvo v EU. Golob je že na srečanju s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pred tednom dni podprl podelitev statusa kandidatke Ukrajini. Takrat je tudi poudaril pomen enotnosti EU v odzivu na rusko agresijo na Ukrajino.