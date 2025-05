Premier Golob podelil nagrado za življenjsko delo (FOTO)

Povezovalca programa, igralca Nataša Barbara Gračner in Blaž Šef, sta spomnila na začetke založbe, ki segajo v čas po drugi svetovni vojni. Takrat je skupina zagnanih posameznikov začela s prvimi izdajami knjig za otroke in legendarno revijo Ciciban.

Kasneje so nastajale publikacije, ki so zaznamovale slovensko knjižno produkcijo: slikanica Maček Muri, zbirke, učbeniki in monumentalna dela, kot sta Atlas Slovenije ter Enciklopedija Slovenije. V. d. predsednice uprave Mladinske knjige Petra Novak je v govoru poudarila, da je založba več kot le poslovni subjekt – je temelj slovenske kulturne identitete.

Slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, je dejala, da gre za ustanovo izjemnega pomena, ki že 80 let navdihuje generacije Slovencev in ostaja trdna varuhinja slovenskega jezika. Izjemno ganljivo je bilo tudi pričevanje ilustratorke Jelke Reichman, ki že več kot šest desetletij sodeluje z Mladinsko knjigo. Kot je dejala, je bila prav ta založba njena prva izbira, saj je imela posluh za kakovostno slikanico za otroke.

Vrhunec večera je bila podelitev Levstikovih nagrad. Za življenjsko delo sta jo prejela pesnica Bina Štampe Žmavc in ilustrator Damijan Stepančič. Za posamične dosežke sta bila nagrajena pesnik Žiga Kosca in ilustratorka Maja P. Kastelic, posebno priznanje pa je prejel Tomaž Lavrič (Lovro Matič). Poleg tega so Levstikove medaljone prejeli tudi uredniki leposlovja, likovne podobe in oblikovanja Andrej Ilc, Irena Matko Lukan, Alenka Veler, Pavle Učakar, Tanja Komadina in Suzana Duhovnik.

Levstikovo nagrado za življenjsko delo sta prejela Bina Štampe Žmavc na področju leposlovja in Damijan Stepančič za knjižno ilustracijo, za posamično izdajo pa sta nagradi prejela ilustratorka Maja P. Kastelic (levo) in pesnik Žiga Kosec (desno). FOTO: MEDIASPEED.NET

Glasbeno presenečenje podelitve je bil nastop Amelie Breznik Falk, ki hodi po stopinjah svoje legendarne babice Nece Falk. FOTO: MEDIASPEED.NET

Slavnostna govornica je bila tudi ilustratorka Jelka Reichman. FOTO: MEDIASPEED.NET

Izročitev najpomembnejših nagrad večera je publika v Cankarjevem domu nagradila z dolgim aplavzom. FOTO: MEDIASPEED.NET