Premier Golob po telefonu sklenil dogovor, 28 slovenskih tankov gre v Ukrajino

Slovenski premier Robert Golob je danes v telefonskem pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem dosegel dogovor za izmenjavo vojaških vozil - 28 slovenskih tankov tipa M55S bo šlo v Ukrajino, 40 nemških transportnih vozil, od tega 35 nakladalnih tovornjakov in 5 vodnih cistern, pa v Slovenijo, so danes sporočili iz premierjevega kabineta.

Slovenija naj bi tako iz Nemčije dobila 35 težkih 8x8 nakladalnih tovornjakov in pet težkih 8x8 vodnih cistern, so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so izpostavili v kabinetu, je bil dogovor sprejet v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom, ki se sooča z rusko agresijo, hkrati pa da bo ta krožna izmenjava okrepila tudi obrambno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo.

Državi sta se sicer pred meseci pogovarjali tudi o možnosti, da bi Slovenija Ukrajini namenila svoje tanke tipa M84, Nemčija pa bi ji v zameno zagotovila svoje modernejše tanke, a do tega dogovora zaenkrat očitno ni prišlo.

Današnji telefonski pogovor med Golobom in Scholzem je bil sicer nadaljevanje njunega dialoga, ki se je začel ob obisku slovenskega premierja v Berlinu 12. julija. Kot pojasnjujejo v Golobovem kabinetu, sta voditelja izmenjala poglede na energetsko krizo in možne ukrepe s strani EU, da bi omilili sedanje visoke cene in podprli zmanjšanje povpraševanja po plinu in elektriki.