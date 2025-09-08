Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«

Približno sto svatov se je na sončno soboto zbralo na poroki predsednika vlade Roberta Goloba in Tine Gaber v Vili Tartini. Med njimi so bili podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, vodja poslancev Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogović, evropska komisarka za širitev Marta Kos, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan, prvi mož Darsa Andrej Ribič, podjetniki Janez Škrabec, Joc Pečečnik, Tomaž Subotič, Boštjan Šifrar, gospodarstvenik Franjo Bobinac, nevestina prijateljica Katarina Benček s partnerjem Markom Pavlovićem ter drugi. Večina povabljenih, ki so prispeli do približno dveh popoldan, je kakšnih 35 avtomobilov parkirala na makadamskem parkirišču, nato pa so jih z dvema kombijema vozili na prizorišče, oddaljeno nekaj sto metrov. Med zadnjimi, ki so se s svojim mercedesom pripeljali v notranjost območja vile, je bil glasbeni gost presenečenja Miran Rudan.

»Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika.«

Območje je bilo varovano, tudi z zasebnimi varnostniki, in zaprto za javnost, kot smo že poročali v soboto. Droni so bili na tamkajšnjem območju do nedelje zjutraj prepovedani; v objektiv smo ujeli le enega, s katerim so za mladoporočenca snemali slavje. Po informacijah Slovenskih novic so udeleženci predali mobilne telefone v hrambo in jih med dogodkom niso uporabljali. Ob 14.25 so železno ogrado vile, ki so jo vzdolž zastrli s črnimi ponjavami, zaprli. Malo pred tretjo pa se je začel obred. Prva pesem, ki se je zavrtela, je bila Falling in Love Elvisa Presleyja.

Svata sta na svoje stroške pogostila tudi sedmo silo. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Sledile so besede neveste, ki je pred mikrofonom strnila misli o bodočem možu. »Ti si pogumen genij, ki nikoli ne odneha, ki verjame, da se da. In s tem navdihuješ vse nas. Zato te bom vedno z vsem srcem podpirala. Srečna sem, ker bom postala tvoja žena,« je dejala. Sledila je pesem Prisluhni mi, ki sta jo za Darjo Švajger in Evrovizijo 1999 napisala brat zunanje ministrice Tanje Fajon, skladatelj Sašo Fajon, in Primož Peterca.

Območje je bilo varovano, tudi z zasebnimi varnostniki, in zaprto za javnost.

Zbrane je nato pozdravila piranska matičarka. »Pred matičarko sta izjavila, da sklepata zakonsko zvezo svobodno. Od danes naprej bosta sama tlakovala svojo pot. Vajina zakonska zveza bo zrcalo vajine predanosti, truda in ljubezni,« je nagovorila bodoča zakonca in dodala, da ju bo ob njeni prisotnosti v zakonsko zvezo popeljal ljubljanski župan Zoran Janković.

»Danes praznujemo ljubezen dveh ljudi, ki ju vsi dobro poznamo kot izjemna posameznika, a še lepše ju je gledati kot par. Zakaj? Ker imata zdaj en drugega, da se malo prizemljita, kadar kdo začne preveč leteti,« je začel župan in izkazal občudovanje bodoče neveste. »Tudi zasebno Tina ni nič drugačna – pozitivna energija, humor, iskrenost. Njeni najbližji jo opisujejo kot neizčrpen vir energije.« Dodal je, da v njej posebno mesto zaseda njena družina in sestri. »Prav mamica njenega nečaka je posebej zaslužna za posebno slovesnost, ki smo ji pravkar priča. Ona je bila namreč tista, ki je zakrivila prvo srečanje med ženinom in nevesto. Torej, če bo kdaj kriza v zakonu, vemo, na čigav telefon bomo najprej klicali,« je dejal o sestri Urški, ki je bila nevestina priča, medtem ko je imela sestra predsednika vlade, Martina Golob, vlogo ženinove priče.

Pred predstavniki javnosti je ženin povedal nekaj besed in tudi nazdravil.

»Na drugi strani imamo Roberta, ki je bil že kot otrok vedno dva koraka pred vrstniki. Šolo je končal prej kot drugi in preskakoval razrede … Leta 2022 se je odločil, da bo prevetril politični parket, in nastal je pravi prepih. Postal je premier, vrnil demokracijo, mir in pravno državo.« Dodal je, da je bil tudi precej navihan starejši brat sestrama, s katerima se je moral boriti za vsak košček čokolade. Po besedah sestre Martine je njen brat, ki je ljubitelj čokolade, veslanja in Luke Dončiča, še danes predvidljivo nepredvidljiv.

Usodna večerja

Kje se je začela zgodba, ki je svate pripeljala v Strunjan, je razkril Janković. »Avgusta 2022 pri Kovaču, na večerji, je preskočila iskrica. Kmalu sta se skupaj vselila in postala par, ki ga pozna cela Slovenija in širše. Vajina zgodba je dokaz, da se da premikati svet,« je povedal govornik. »Ko Roberta vprašajo, kaj ju je povezalo, rad v šali reče: 'Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika.'«

Zoran Janković je imel v soboto kar pet porok.

Potem ko sta ob 15. uri dahnila »da«, sta si ob spremljavi Sreče na vrvici in ploskanju svatov izmenjala poročna prstana. Sledil je nastop Mirana Rudana, ki je na matrico zapel pesem Na nebo. Zatem so svatje vzeli kornete z rožami in ob taktih Dneva ljubezni posuli mladoporočenca s cvetjem, nato pa odšli na zabavo, ki se je odvila nekoliko višje ob vili. Po nastopu je prvi odšel Miran Rudan, sledila sta mu Benčkova in Pavlović, ki se je strinjal z drugim svati, da je bil obred, med katerim je marsikdo potočil solzo, čustven in zelo lep, nato še ljubljanski župan, ki je imel v soboto kar pet porok.

Slavja, ki je potekalo v Vili Tartini v Strunjanu, so se udeležili le sorodniki in prijatelji.

Tri ure po poročnem obredu je pred novinarje stopil ženin, medtem ko je nevesta ostala z družino in prijatelji. »Jaz sem brez besed, ampak naj rečem direktno, da sem srečen. Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da, da je od danes naprej Tina Gaber Golob,« je dejal. Povedal je, da je bil obred čustven, da se človek nič ne zaveda, še manj pa spomni. »Meni je bilo zelo lepo,« je priznal in dodal, da je potočil kakšno solzo. Medije je pogostil z žlahtno kapljico ter kanapeji, ki jih je pripravilo podjetje Octus, postregel pa lastnik družbe, zmagovalec MasterChefa Slovenija 2022, Luka Novak. »Medeni tedni bodo, ko bo čas, najverjetneje med krompirjevimi počitnicami,« je sklenil.