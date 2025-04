Premier Golob: »Ostati moramo budni in zavezani resnici«

Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju opozoril na nevarnosti, ki jih prinašajo populistične ideje in poskusi potvarjanja zgodovine.

»Dan upora proti okupatorju nas vsako leto opomni, kako dragoceni so svoboda, enotnost in pogum,« je v poslanici ob današnjem prazniku poudaril premier in dodal, da se spominjamo časa, ko se je slovenski narod z neuklonljivo voljo uprl okupaciji in zatiranju. Upor je bil po njegovih besedah dejanje vere v lastno prihodnost ter dokaz, da je moč naroda v njegovi povezanosti in odločnosti.

Vprašanje miru spet v ospredju

Golob je spomnil na dogodke iz leta 1941, ko je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, ki je povezala različne družbene in politične sile v boju za obstoj slovenskega jezika, kulture in identitete. Osvobodilno fronto je označil za simbol narodne samozavesti in odločnosti, ki ostaja živa vrednota tako tedanjega kot današnjega časa. Predsednik vlade je poudaril, da so ravno pogum, enotnost in odločnost omogočili zmago, ki je združila Slovence in postavila temelje slovenski državnosti.

Ob tem je opozoril, da tudi danes živimo v času, ko se vprašanja miru, varnosti in človekovih pravic znova postavljajo v ospredje. »Ob naraščajočih svetovnih napetostih se moramo zavedati pomena vsakdanje odgovornosti - besed, ki lahko gradijo ali rušijo, dejanj, ki lahko povezujejo ali razdvajajo,« je zapisal.

Vlada ima načrt

Zato moramo po njegovih besedah varnost razumeti kot skupno odgovornost. Vlada po njegovih besedah pripravlja načrt, ki bo Slovenijo okrepil na treh temeljih: obrambi, družbeni varnosti in celostni družbeni odpornosti, pri čemer ostaja v središču človek, njegovo dostojanstvo in njegove pravice.

Golob je v poslanici opozoril tudi na nevarnosti, ki jih prinašajo populistične ideje in poskusi potvarjanja zgodovine. »Zato moramo ostati budni in zavezani resnici. Svoboda ne pomeni brezbrižnosti, temveč pomeni odgovornost. Demokracija pa zahteva, da se iz zgodovine učimo, in ne, da jo pozabimo,« je zapisal.

Poudaril je tudi pomen sodelovanja in skupnih vrednot pri gradnji prihodnosti. »Naj bo ta dan opomnik in spodbuda, da svoboda in demokracija nista samoumevni ter da je mir skupni projekt,« je zapisal premier. Poslanico je sklenil z mislijo, da naj bo dan upora proti okupatorju opomnik in spodbuda za ohranitev odprte, pogumne in odporne Slovenije.