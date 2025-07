Premier Golob o dolgotrajni oskrbi: Oskrbo v domu starejših bo sedaj dobil vsak upokojenec

Premier Robert Golob je danes na seji DZ poudaril, da se sredstva iz prispevka za dolgotrajno oskrbo zbirajo na namenskem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Uvedba prispevka je po njegovih besedah pomembna, ker bo zaradi njega lahko denimo oskrbo v domu starejših dobil vsak upokojenec, tudi če ima zagotovljeno pokojnino.

Kapica pri ceni doma za starejše je namreč postavljena prav v višini zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe v znesku 781 evrov, je pojasnil v odgovoru na poslansko vprašanje Alenke Helbl iz SDS.

S 1. julijem se je po njegovem pojasnilu začel pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ta se v enem delu že izvaja, v preostalem delu pa se bo izvajala postopoma skozi mesece in bo do konca leta v celoti zaživela, je napovedal.

Dolgotrajna oskrba na domu po njegovem opozorilu pa že postaja realnost. V naslednjih tednih bodo pripravljene odločbe, tisti, ki potrebujejo pomoč drugega, pa bodo prejeli dolgotrajno oskrbo na domu. Do zdaj so morali svojci osebe s potrebo po pomoči drugega plačevati tudi 2000 evrov ali več za ljudi, ki so nudili pomoč na črno. V skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi pa bo oskrba na domu brezplačna, je spomnil.

Ureditev dolgotrajne oskrbe in njeno financiranje je po njegovih besedah nujno. »Vsakemu od nas se namreč lahko zgodi, da bo na stara leta primoran iskati pomoč pri vsakodnevnem življenju, pri soočanju s tegobami v starosti,« je opomnil. Po njegovih besedah je to nekaj, kar je v časih starajoče družbe "naša civilizacijska dolžnost do naših mam, očetov, babic in dedkov". »To je nekaj, kar mi, ki smo še v cvetu ustvarjanja, prispevamo za to, da oni z dostojanstvom lahko preživljajo svojo jesen,« je izpostavil.