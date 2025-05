Premier Golob napovedal bitko za še en mandat: »Reforme niso za politične točke, ampak za ljudi«

Premier Robert Golob je na sobotnem dogodku Svobode v Volčjem Potoku, leto dni pred parlamentarnimi volitvami, predstavil vizijo prihodnosti, ki po njegovem ne pomeni zaključka, temveč nov zagon. Dogodek je označil kot začetek »novega, veličastnega poglavja«, v katerem želi vlada nadaljevati z reformami in graditi državo, na katero bodo državljani lahko ponosni.

Ne iščejo moči

Golob je poudaril, da je vztrajnost razlog, zakaj so po treh letih še vedno pomemben politični akter. Spomnil je na začetne dvome javnosti, a izpostavil, da njihova pot ni temeljila na iskanju moči, temveč na prepričanju v potrebo po spremembi, ki zdaj po njegovih besedah živi naprej.

Premier je še enkrat izpostavil ključno vlogo socialnega dialoga in sodelovanja s partnerji pri izvajanju reform, ki jih opisuje kot zahtevne, a nujne. Med osrednjimi cilji ostajajo zdravstvena reforma, urejanje plačnega sistema, stanovanjska politika in krepitev javnih storitev. Pri tem je bil jasen: »Ne bomo dovolili, da bi zasebni kapital narekoval prihodnost države.«

Poudarek na znanju, varnosti in povezovanju

Golob je kot eno osrednjih vrednot vlade izpostavil vlaganje v znanje, šolstvo in inovacije, saj verjame, da je to osnova za trajnostni razvoj. V povezavi z aktualnimi krizami pa je spomnil, da varnost ni le vprašanje orožja, temveč tudi odpornost družbe na naravne nesreče, pohlep in neracionalne politične odločitve.

Ob zaključku govora je pozval koalicijske partnerje, naj ostanejo povezani. Opozoril je na nevarnosti desnega populizma, ki naj bi ogrožal temelje demokratične družbe. »Samo skupaj lahko branimo to, kar smo ustvarili in kar še moramo doseči,« je dejal.

Golobov nastop je bil tako predvsem politična mobilizacija – sporočilo, da si vladajoča ekipa ne želi obdržati statusa quo, temveč išče potrditev za nadaljevanje začrtane poti v prihodnjem mandatu.