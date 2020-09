Prelomni dan: starejši otroci in učitelji v šolah z maskami

Maska, če ni najmanj dva metra razdalje

Starejši otroci in učiutelji z maskami

Tudi v šolah velja odlok o nošenju mask. Ves čas pouka jih morajo imeti učenci od 7. razreda in dijaki, če ne bodo 1,5 metra narazen, obvezne so za učitelje zadnjega triletja osnovnih šol in srednjih šol, za učitelje do 6. razreda pa le, če bodo preblizu.



Šolniki so sicer opozorili, da zagotavljanje takšne razdalje ob polnih razredih glede na velikost učilnic med učenci in dijaki marsikje ni mogoče.



STA

Izjeme

Obvezno razkužiti roke

Vlada je na dopisni seji z odlokom začasno določila nekatere nove ukrepe, ki naj bi pomagali zajeziti širjenje novega koronavirusa. Nekateri so začeli veljati že v soboto, nekateri pa danes.Čeprav je uradni vladni govorec za covid-19preješnji teden na tiskovni konferenci napovedal, da se bodo lokali po novem zapirali ob 22. uri, pa je nato vlada sprejela odločitev o zaprtju lokalov ob 22.30, odprejo pa se lahko ob 6. uri. Še naprej pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke. Nastanitveni obrati so lahko odprti izven tega časa, vendar lahko pripravljajo oziroma strežejo hrano in pijačo le od 6. do 22.30 ure.Že od sobote pa velja, da se zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporablja tudi pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra.Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra.Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.Ta odlok se ne uporablja za:- osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,- vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,- učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,- učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,- osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.Za izjeme se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak prostor.Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada ugotavljala vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.