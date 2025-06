Preko spleta nakupuje že skoraj vsa Slovenija

Slovenci ostajamo zvesti plačilnim karticam, hkrati pa vse bolj posegamo po mobilnih denarnicah in pametnih napravah. Po podatkih letošnje raziskave MasterIndex, ki jo je za družbo Mastercard izvedel Institut Mediana, približno 40 odstotkov Slovencev, starih od 18 do 55 let, uporablja tako debetne kot kreditne kartice, pri čemer so debetne v ospredju.

Spletno nakupovanje se je uveljavilo kot del vsakdana – velika večina Slovencev je v zadnjih treh mesecih opravila vsaj en spletni nakup, največkrat v domačih spletnih trgovinah; štirje od petih spletno nakupovanje dojemajo kot varno. Mobilna plačila so najpogostejša v fizičnih trgovinah in na bencinskih servisih, sledijo spletni nakupi in gostinski lokali.

Spletni nakupi

Skoraj devet desetin (89 %) Slovencev je v zadnjih treh mesecih kupovalo na spletu. Najpogosteje kupujejo oblačila (46 %), gospodinjske izdelke (26 %), elektroniko (26 %) in kozmetiko (20 %), najraje v slovenskih spletnih trgovinah. Pri tujih ponudnikih so pogosti nakupi letalskih vozovnic (22 %).

Masterindex je obsežna mednarodna raziskava družbe Mastercard Europe, ki v Sloveniji poteka že od leta 2009.

Kartice ostajajo najpogostejši način spletnega plačevanja, predvsem pri domačih trgovcih. Dobra tretjina (36 %) Slovencev kupuje pretežno v slovenskih spletnih trgovinah, 35 % jih kombinira, 28 % pa se jih odloča izključno za tuje trgovce. Uporaba sodobnih plačilnih aplikacij je v porastu: pri tujih spletnih ponudnikih prednjačijo specializirane spletne denarnice, pri slovenskih pa so v ospredju plačilne kartice v mobilnih denarnicah bank.

Mobilna plačila

Mobilna plačila so postala ena najhitreje rastočih navad slovenskih potrošnikov. Več kot 20 % Slovencev že uporablja mobilno banko, kar 83 % pa jih je pripravljenih uporabljati aplikacijo za mobilna plačila, če ta zagotavlja varnost z avtentikacijo (kot je prstni odtis).

Telefoni postajajo nove denarnice. Skoraj dve tretjini vprašanih sta že plačevali s telefonom v trgovinah ali na bencinskih servisih (61 %), skoraj polovica pa tudi v restavracijah (48 %). Pri mobilnih aplikacijah si uporabniki najbolj želijo varnost transakcij (78 %), preprostost (62 %), sledenje stroškom (50 %) in dobro uporabniško izkušnjo (50 %).

Prstni odtis pred ostalimi

Čeprav večina Slovencev (83 %) ocenjuje spletno nakupovanje kot varno, se pri manjšini še pojavljajo pomisleki. Med tistimi, ki spletnih nakupov ne ocenjujejo kot varne, jih polovica ne zaupa spletnemu plačevanju, 41 % jih izraža nezaupanje do spletnih trgovcev, 37 % do opisov izdelkov, 29 % pa jih za težavo navaja dolgotrajno reševanje zapletov.

Manj kartic, pogostejša uporaba Debetne kartice so še vedno prva izbira. Skoraj 60 % Slovencev ima debetno plačilno kartico, tretjina jih uporablja samo eno kartico, največkrat prav debetno. V zadnjih letih se opaža trend zmanjševanja števila kartic in večanja pogostosti uporabe.

Biometrija postaja odgovor na ta izziv: 21 % uporabnikov bi plačilo najraje potrdilo s prstnim odtisom, 14 % pa s prepoznavo obraza. Enak delež še vedno rad uporablja PIN-kodo, 12 % pa mobilno aplikacijo. Dobra tretjina vprašanih (36 %) si lahko predstavlja, da fizične kartice v prihodnosti sploh ne bodo več potrebne.

Počitnice brez gotovine

Letos se na pot v tujino odpravlja nekoliko manj Slovencev kot lani (74 namesto 78 %), pri čemer najpogosteje potujejo na Hrvaško (skoraj dve tretjini). Nastanitev v tujini bo z debetno kartico plačalo 36 % slovenskih turistov, enak delež pa z gotovino, kar je pet odstotnih točk manj kot lani. Kartice najpogosteje uporabljajo za nakupe v trgovinah (60 %) in restavracijah (58 %) ter za plačilo nastanitev (44 %) in cestnin (42 %). Četrtina Slovencev na poti s kartico pokrije vse stroške, tretjina večino.

»Slovenci pri plačevanju cenijo praktičnost, varnost in zanesljivost, ne glede na to, ali gre za vsakodnevne nakupe, spletne transakcije ali plačila na poti. V družbi Mastercard gradimo okolje, kjer so digitalna plačila intuitivna, zanesljiva in dostopna. Z veseljem opažamo, da uporabniki vse bolj zaupajo modernim plačilnim rešitvam, kot so mobilna plačila in biometrija, kar potrjuje, da s partnerji uspešno odgovarjamo na potrebe digitalne družbe,« pravi Luka Gabrovšek iz Mastercard Slovenija.

Telefoni postajajo nove denarnice. FOTO: Leon Vidic