Prekmurski lovci že stoletje v sožitju z živalmi

Pred 100 leti so postavili temelje današnje Zveze lovskih družin Prekmurje, ki združuje in povezuje 850 članov zelene bratovščine v 24 lovskih družinah, in sicer Bakovci - Lipovci, Bogojina, Brezovci, Cankova, Dolina, Grad - Kuzma, Ivanovci, Kompas Peskovci, Križevci v Prekmurju, Krka Goričko, Mlajtinci, Moravci, Murska Sobota, Pečarovci, Prosenjakovci, Radovci, Rankovci, Rogašovci, Tišina, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Petišovci in Velika Polana.

Odlično so organizirani.

V zvezo so vključeni dve gojitveni lovišči in dve društvi, Kulturno društvo Prekmurski rogisti in Lovski pevski zbor. Prvo je bilo prekmursko lovsko društvo, ki je bilo ustanovljeno 8. novembra 1920. Zveza sledi načelom skrbi za varstvo narave in upravljanje divjadi in je v pomoč družinam. Veliko pozornost posveča izobraževanju za pripravnike – čuvaje. Veliko težav pa jim, kot izpostavljajo, povzroča problematika v zvezi s škodo, ki jo kmetom in lastnikom gozdov naredi divjad. A navadno najdejo skupni jezik.

Dogodek so popestrili člani KUD Prekmurski rogisti, pevsko društvo prekmurskih lovcev in etno skupina Falajček.

Plemenito delo

Predsednik Zveze lovskih družin Prekmurje dr. Arpad Köveš

Razvoj lovske organizacije na delu slovenskega ozemlja se je začel leta 1907 z ustanovitvijo slovenskega lovskega kluba v Ljubljani. Po razpadu monarhije po prvi svetovni vojni so upravljalci lovišč na desnem bregu reke Mure začeli izvajati lov. Do tega so imeli pravico nove državne institucije in veleposestniki. Dolinski del Prekmurja je bil vezan na Ogrsko, predvsem so to bili grofije Banfy v Lendavi in Zichy v Beltincih. Poslanstvo zveze je vseskozi ostalo enako, pri čemer se vsebina ni veliko spreminjala. Lov je bil vedno plemenito opravilo, kajti lovci svoje poslanstvo izvajajo prostovoljno in iz srca. Zelena bratovščina bo še obstajala in se razvijala v skladu z naravo.

Osrednje praznovanje ob jubileju je bilo v dvorani Gledališča Park v Murski Soboti. Udeleženci so se oblekli v svečana lovska oblačila in prišli z 18 prapori. Vsak je v spomin prejel zeleno smrekovo vejico. Zbranim je nekaj besed namenil predsednik zveze Arpad Köveš. V imenu Lovske zveze Slovenije je prekmurskim lovcem za prehojeno pot čestital predsednik Lado Bradač. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Lovska zveza Slovenije je Zvezi lovskih družin Prekmurje podelila priznanje za 100 let organiziranega lovstva.