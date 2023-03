Prekmurske lovce povezuje tudi pesem

Slovenska lovska pesem je del delovanja in kulture slovenskih lovcev. Pesem je vseskozi prisotna med lovci in se ponuja ob različnih priložnostih sama od sebe. Kot mnogi Slovenci tudi lovska bratovščina izkoristi vsako priložnost, da zapoje.

V vseh letih delovanja so prejeli številne pohvale in priznanja.

Osnovni namen in poslanstvo Pevskega društva prekmurskih lovcev je, da širijo lovsko pevsko kulturo med lovce in preostale ljubitelje lovstva in narave. Pevci imajo status kulturnega društva, deluje pa povsem javno in nepridobitno. Letos praznujejo 39 let organiziranega petja. Že vrsto let dobro sodelujejo s slovenskim lovskim pevskim zborom Doberdob, s katerim imajo podpisano listino o pobratenju. V vseh letih delovanja so prejeli številne pohvale in priznanja. Posebno so ponosni na odlikovanje reda tretje stopnje za lovsko glasbeno kulturo, pa priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo za glasbeno kulturo.

Prejeli so tudi priznanje Mestne občine Murska Sobota ter Gallusovo značko za aktivno delo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Leta 2005 je strokovno vodenje zbora prevzela zborovodkinja, profesorica glasbe Suzana Škafar. S pomočjo številnih glasov je zbor čedalje bogatejši z ubranim petjem.

Zbor sodeluje na vseh srečanjih slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov od ustanovitve leta 1985 do danes. Pri lovskih pevskih zborih in rogistih, s katerimi sodelujejo, niso pomembne pevske vaje in kulturni nastopi na posameznih koncertih ali drugih pomembnih prireditvah, ampak pomenijo veliko več; predvsem so to pristni prijateljski odnosi in prijetna nepogrešljiva druženja.

Zborovodkinja je Suzana Škafar. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

V pevskem društvu si v svoje vrste želijo mladih pevcev, vendar pa zase pravijo, da bodo peli in vztrajali, dokler jim bodo življenjske moči dopuščale.