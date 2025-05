Prekmurska zgodba o uspehu: iz propadle Mure v vrh slovenskih sadik

Upokojenca, ki sta bila na počitnicah v bližnjem zdravilišču v Radencih, sta na dvorišču povpraševala, ali imajo paradižnik bobcat, to je paradižnik, ki se razrašča v obliki grma. Alojz je vmes brž zlagal na premične police sadike korenčka, da so naslednje jutro pred prazniki romale v Celje. Melita je za še enega kupca hitela gor in dol po plastenjaku, iščoč sadike podolgovatega jajčevca. Njuna zgodba se tu ne konča, na dveh hektarjih gojita še čebulo, korenček, papriko, zelje … Zlati prinašalec Crazy, ko sem prišel do plastenjakov, mi je smuknil pod nogami. Tako je bilo tisti dan pozno popo...