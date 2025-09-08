Prekmurska gibanica usodna za Tadejo, sodišče odločilo o krivdi

Začelo in končalo se je v štajerski prestolnici, bi lahko zapisali o veliki žalosti ob smrti študentke Tadeje iz prekmurske vasi Lemerje. Decembra 2019 se je namreč v mariborskem Štuku zgodila nesreča, ki je botrovala poznejši smrti dekleta. Višje sodišče v Mariboru je pritrdilo prvostopenjskemu sodišču v Murski Soboti, ki je zavrnilo odškodninsko tožbo družine pokojne Tadeje in dokončno odločilo, da organizatorji prireditve niso odgovorni za njeno smrt ter odškodnine ne bo. Ob tem bo morala družina pokojne plačati tudi stroške postopka ter odvetnike. Te dni bo sodišče v Murski Soboti odmerilo še stroške, ki gotovo ne bodo majhni, zlasti takse več zagovornikov.

Sodišče je pravnomočno odločilo, da organizatorji prireditve niso odgovorni za dekletovo smrt.

Sodnica Marjetica Škerget Logar FOTO: O. B.

Spomnimo; na tradicionalni študentski zabavi Prekmurska gibanica 3. decembra 2019 je študentka 3. letnika fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 23-letna Tadeja Gregorec sodelovala na tekmovanju v hitrostnem uživanju prekmurske gibanice v mariborskem Štuku. Kmalu po tem, ko je začela uživati sladico, se je začela dušiti in je izgubila zavest.

Takoj v kritičnem stanju

Kljub takojšnjemu posredovanju navzočega zdravstvenika in kasnejšemu prihodu reševalcev je bilo njeno stanje kritično. Po dolgotrajnem in neuspešnem zdravljenju v UKC Maribor se je družina soočila s kruto resničnostjo – Tadeja je ostala v stanju trajne vegetativnosti, zaradi česar so jo negovali doma. Njen oče je celo opustil službo, da bi postal njen negovalec. Po slabih treh letih neizmernega trpljenja se je družina 26. novembra 2022 poslovila od nje na pokopališču v rodnem kraju.

Študentska zabava se je za Tadejo končala tragično. FOTO: Družinski Arhiv

Čeprav je že policija izključila možnost tuje krivde, se je družina odločila za pravni boj. Suzana Gregorec, mati pokojne Tadeje, je namreč prek odvetnika Jureta Horvata vložila tožbo zoper organizatorje prireditve Klub prekmurskih študentov (KPŠ) in Zavod Štuk, z zahtevo po 50.000 evrih odškodnine.

3. DECEMBRA 2019 se je zgodil nesrečni dogodek.

Višja sodnica Marjetica Škerget Logar na sodišču v Murski Soboti je strankam predlagala poravnavo, a je Tadejina družina ni sprejela, čeprav sta bili toženi stranki pripravljeni plačati 30.000 evrov. Na koncu je sodnica tožbeni zahtevek zavrnila, mati pokojne se je pritožila na Višje sodišče v Mariboru, tam pa so pritrdili soboškemu sodišču in sodba je sedaj pravnomočna.