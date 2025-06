Prejemanje sporočil samodejno in brezplačno: prihaja nov sistem obveščanja v primeru naravnih nesreč

V Sloveniji se uvaja sodoben sistem za zaščito prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih javnih omrežij (SI-ALARM) bo omogočal hitro pošiljanje nujnih sporočil v obliki tako imenovanega potisnega sporočila na mobilne telefone uporabnikov na določenem geografskem območju Slovenije. Sistem SI-Alarm (ang. SI-Alert) bo vzpostavljen do konca septembra, je ob tem napovedal državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc.

Štiri stopnje obveščanja, prejemanja obvestil prve stopnje ne bo mogoče izključiti

Obvestila bodo razdeljena na štiri stopnje, ki so usklajena s standardi EU. Najpomembnejša bo prva stopnja, ki bo predstavljala nacionalno opozorilo. To obvestilo bo spremljalo tudi zvočno opozarjaje na najvišji glasnosti naprave ne glede na to, ali je telefon uporabnika nastavljen na tiho ter vibriranje telefona v Morsejevi abecedi za SOS, je povedal Marko Stošicki iz Telekoma Slovenije. Prejemanja obvestil prve stopnje ne bo mogoče izključiti, medtem ko bodo uporabniki v sistemskih nastavitvah naprav lahko izključili prejemanje obvestil na nižjih stopnjah.

Sistem bo vzpostavljen v sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Ministrstvom za digitalno preobrazbo Republike Slovenije, Telekomom Slovenije in drugimi mobilnimi operaterji v Sloveniji.

Prejemanje obvestil SI-ALARM samodejno in brezplačno

SI-ALARM temelji na tehnologiji Cell Broadcast, ki omogoča hitro in zanesljivo prejemanje potisnih sporočil vsem uporabnikom mobilnih telefonov na določenem geografskem območju. Prejemanje obvestil SI-ALARM bo za uporabnike samodejno in brezplačno, potrebna ni niti registracija ali nameščanje aplikacije niti ni potreben dostop do podatkovne povezave. Opozorilna potisna sporočila se ne pošiljajo na konkretne številke mobilnih telefonov, prejmejo jih uporabniki, ki se nahajajo na določenem območju.

Kdaj boste prejeli obvestilo?

Sporočila bodo posredovana ob naravnih in drugih večjih nesrečah (kot so potresi, poplave, požari), industrijskih in okoljskih incidentih ter v drugih kriznih situacijah, ko je nujno hitro ukrepanje. Prejeli jih bodo tako prebivalci kot tudi obiskovalci Slovenije iz tujine.

Ključne značilnosti sistema Prejemanje sporočil je samodejno in brezplačno. Sporočila bodo posredovana v slovenščini in angleščini, na območjih narodnih skupnosti tudi v italijanščini oziroma madžarščini. Sistem ne uporablja ali zahteva nobenih osebnih podatkov prejemnikov obvestil SI-ALARM. Sistem bo deloval tudi na starejših mobilnih telefonih ter brez internetne povezave (brez prenosa podatkov).

Pred začetkom delovanja bodo sistem jeseni javno testirali. Prebivalci in obiskovalci Slovenije, bodo na svoje mobilne telefone prejeli testna sporočila. O točnem datumu testiranja bo javnost še obveščena.

Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob tem poudaril: »V Upravi za zaščito in reševanje v sodelovanju s ključnimi deležniki uvajamo sistem SI-ALARM. Gre za sodoben sistem javnega obveščanja, namenjen hitremu in usmerjenemu posredovanju nujnih informacij ter zgodnjim opozorilom ob naravnih in drugih nesrečah. Sistem omogoča, da bodo prebivalci in obiskovali Slovenije v nekaj sekundah prejeli opozorilo neposredno na mobilne telefone, ne glede na operaterja. SI-ALARM dopolnjuje obstoječe oblike obveščanja, kot so sirene, radijski in televizijski programi ter spletna obvestila, in omogoča obveščanje o nevarnostih ter zaščitnih ukrepih. S tem se bo Slovenija oktobra pridružila večini evropskih držav, ki sistem že uporabljajo, ter pomembno prispevala k večji varnosti prebivalstva.«