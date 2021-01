Preiskujejo smrt po cepljenju proti covidu 19

Neželeni učinki po cepljenju proti covidu 19. FOTO: Nijz

Ena smrt še pod drobnogledom

Pri dveh starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, v bolnišnici so ugotovili srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. Komisija pri ministrstvu za zdravje, ki je primer obravnavala, je zaključila, da povezava s cepljenjem ni verjetna. V drugem primeru pa je prišlo do smrti 12 dni po cepljenju in je še v fazi preiskav.

Prejeli so še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija (kolaps nekaj ur po cepljenju, venska tromboza s pljučno embolijo 14 dni po cepljenju, levkemija/limfom devet dni po cepljenju in anafilaksija takoj po cepljenju). Primeri so še v fazi zbiranja podatkov.

V Sloveniji sta trenutno na voljo dve cepivi proti covidu 19. Cepljenje se je začelo najprej s comirnatyjem, cepivom proizvajalcev Pfizer in Biontech, od drugega tedna januarja pa še cepivom Moderne. Do 24. januarja – to so zadnji podatki, ki jih je danes objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) – je bilo prijavljenih 209 neželenih učinkov na obe cepivi skupaj.Pfizerjevo cepivo je prejelo 58.122 oseb, nekateri med njimi že oba odmerka cepiva. Po cepljenju je bilo prijavljenih 208 neželenih učinkov. S cepivom Moderne je bilo cepljenih 514 oseb. Do zdaj je bil prijavljen en neželeni učinek. »Pri cepljeni osebi je šlo za bolečino na mestu cepljenja, slabost in utrujenost,« pojasnjuje Nijz.Nekaj je bilo tudi resnih neželenih učinkov, za zdaj – glede na relativno majhen vzorec uporabe Moderninega izdelka – le pri cepivu comirnaty. Ti se po definiciji razvrščajo na: življenje ogrožajoče stanje ali bolezen, hospitalizacija ali podaljšanje hospitalizacije, trajna okvara, prirojena anomalija, druga klinično pomembna stanja in smrt. Nijz dodaja, da so od začetka cepljenja do vključno 24. 1. 2021 v register prejeli šest prijav po cepljenju s cepivom comirnaty, ki so vsebovale neželene dogodke in so jih klasificirali kot resne (2,9 odstotka glede na vse posredovane prijave):