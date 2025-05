Preiskovalna komisija DZ o ukradenih otrocih zaslišala tudi upokojeno babico Anito

Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju in oceni stanja o primerih ukradenih otrok sta v sredo pričala upokojena babica Anita Prelec in upokojeni socialni delavec Jože Andlovic. Nadaljevali so v četrtek, ko so zaslišali upokojena patologa Borisa Židanika in Rajka Kavalarja. Nihče o domnevno odtujenih otrocih ne ve veliko, so izpovedali.

Židanik, nekdanji patolog in sodni izvedenec med leti 1974 in 2013, je pred več kot desetimi leti zgolj slišal, da naj bi bili določeni otroci odtujeni, vendar o tem nato ni nič zasledil.

Obdukcijo naredili šele leto dni po smrti?

Predsednica komisije Alenka Jeraj (SDS) je na delno zaprti seji dejala, da so pridobili obdukcijske dokumente, ki kažejo, da so za nekatere umrle otroke obdukcijo naredili šele leto dni po smrti. »Zapisnik je vedno takoj napisan, možno pa je, da ni bil takoj vnešen. Nikoli nismo nobene obdukcije zaključili brez histoloških izvidov, torej vzorcev tkiv, ki jih pri obdukciji vzamemo,« je na to dejal Židanik.

Prav tako so zaslišali Rajka Kavalarja, ki je kot patolog delal od leta 1982. »Nikdar nisem ne videl ne slišal, da bi se dogajale kakršnekoli stvari, ki bi ne bile v skladu s stroko,« je poudaril Kavalar. »To je vse, kar vem,« je dejal uvodoma.

Izpovedal je, da v času, v katerem je delal, ni mogoče izgubiti pokojnika. Zdravnik ga je moral odpustiti, temu je sledil prevoz, nato ga je obdukcijski pomočnik sprejel in ga vpisal v informacijski sistem, tako da so ves čas vedeli, kje je pokojnik.

Kot je povedal Kavalar, bi lahko matere imele dvome o tem, kaj se je zgodilo z njihovimi otroki zaradi komunikacije med njimi in tistim, ki je vodil porod. »Marsikdo ne zna taktno opisati, kaj se je zgodilo,« je dejal Kavalar.

Večina se je odločila za pokop v skupinski grob

Preiskovalna komisija je v sredo na delno zaprti seji zaslišala nekdanjo babico Anito Prelec. Po besedah priče so staršem mrtvorojenih otrok ponudili brezplačno možnost pokopa v skupni grob in individualnega pokopa. Večina se je odločila za pokop v skupinski grob, je dejala.

Vsakemu otroku so ob rojstvu nadeli zapestnico s številko, ki so jo pokazali tudi staršem. Kot je dejala, je nemogoče, da mama ob rojstvu otroka ne bi dobila zapestnice. »To je prvi in osnovni pogoj,« je poudarila.

Prelec, ki je bila vodja babiškega tima v ljubljanski porodnišnici med leti 1990 in 2016, je dejala, da so ob smrti otroka vedno naredili obdukcijo, s tem pa so se morali tudi starši strinjati. Spodbujali so jih, naj otroka po smrti pogledajo, česar nekateri niso želeli. Na vsakih tisoč porodov je že leta in leta okoli pet mrtvih otrok, je navedla.

Posvojitev dodelili mimo socialnega delavca

Komisija je v sredo zaslišala tudi nekdanjega socialnega delavca Jožeta Andlovica, ki se je dolga leta ukvarjal s posvojitvami. Ta sistem je bil v Sloveniji neurejen, je poudaril. Dogajalo se je, je dejal, da so nekateri znotraj sistema določenim kandidatom za posvojitev otroka dodeljevali mimo pristojnega strokovnega delavca. Kandidati za posvojitev so mu ponudili tudi denar, ki pa ga je zavrnil, je izpovedal.

Izpostavil je, da je mrežo, ki naj bi stala domnevno ukradenimi otroki, najbolj mogoče izslediti s sodelovanjem obeh strani, torej roditeljice, ki ji je bil otrok ukraden, in posvojiteljev, ki so sprejeli otroka. »Stična točka obeh pobud je v pravilnem rojstnem datumu, če so ga ti, ki so se šli ta biznis, previdno zavedli,« je dejal.

Zahtevo za odreditev preiskave sta vložili opozicijski SDS in NSi, podprli pa so jo tudi v SD. V tako imenovani trgovini z dojenčki, ki naj bi predvsem v 70. in 80. letih potekala na območju nekdanje Jugoslavije, naj bi prodali več kot 20.000 dojenčkov. Otroci naj bi umrli takoj po rojstvu ali v nekaj dneh po njem, njihovim staršem pa jih ni bilo dovoljeno niti videti niti pokopati. Prav tako naj bi bila pomanjkljiva dokumentacija oziroma naj bi imela vrsto nedoslednosti.