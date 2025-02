NPU v zvezi z umorom Satka Zovka v zadnjih dneh pridržal več oseb

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) izvaja preiskovalna dejanja in je v zvezi z umorom Satka Zovka pridržal več oseb, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Policija naj bi pri najmanj sedmih osumljenih v ponedeljek in torek v Ljubljani, Domžalah in drugje opravila hišne preiskave, pridržala pa je štiri osebe.

Direktor NPU Darko Muženič je glede kriminalistične preiskave v povezavi z umorom, ki se je zgodil 29. novembra na Brdu v Ljubljani, v izjavi za javnost povedal: »Opravili smo veliko število razgovorov in preiskovalnih dejanj. Obravnavamo več osumljenih oseb, saj je preiskava izjemno obsežna. V ponedeljek smo prejeli 4 osumljene osebe v povezavi z umorom in v hišnih preiskavah odkrili več kot 7 kilogramov heroina 1 kilogram kokaina, naboje za puško in pištolo,« je pojasnil.

Prijete osebe so osumljene trgovanja in proizvodnje prepovedanih drog ter sodelovanja v umoru Zovka. Štiri osebe so bile prevedene k preiskovalnemu sodniku, ki je odredil sodno pridržanje. Pri preiskavi policisti sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi in Europolom. Postopek usmerja specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

»Gre za hudodelsko združbo, ki je izvršila to kaznivo dejanje, njihove vloge so v združbi točno določene, hierarhično so razporejene, niso pa vsi neposredni izvršilci dejanja,« je razkril Muženič. Dodal je, da so prijete osebe trije državljani Slovenije, stari 22, 34 in 40 let, in en državljan Bosne in Hercegovine, ki šteje 26 let. Njihova aretacija ni povezana s tamkajšnjimi hišnimi preiskavami, temveč je plod neodvisnega dela slovenskih policistov.

»Preiskava poteka v več fazah in še ni zaključena,« je še dejal.

Slovenska državljana naj bi Zovka pred umorom opazovala v igralnici hotela Mons in obveščala svoje nadrejene, kaj počne in kdaj je zapustil igralnico.

Ubit konec novembra

Zovkovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so kriminalisti NPU v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpleteni v umor. Vsi trije se trenutno v priporu.

V zvezi z umorom je sarajevska policija pred dobrim tednom dni na zahtevo kolegov iz Slovenije aretirala še pet pripadnikov organiziranega kriminala, ki naj bi bili povezani z umorom Zovka, a jih je kmalu izpustila. Nekateri mediji so poročali, da zato, ker jim slovenski organi niso dostavili dokazov v zvezi z umorom.

A so na Generalni policijski upravi slednje zanikali. Kot so navedli, so bila preiskovalna dejanja v Sarajevu namenjena iskanju dokazov, ne pa njihovi predložitvi. Slednje je v izjavi za medije povedal tudi direktor NPU Darko Muženič.