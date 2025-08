V zadnjem letu smo v Slovenskih novicah prvi razkrili dva ločena, a podobna primera: v obeh obstajajo utemeljeni sumi, da so bila ponarejena zdravniška potrdila za različne dejavnosti – od dokumentov do dokazil v postopkih za dodelitev neprofitnih stanovanj v prestolnici. Predvsem pri slednjih se je pokazala poplava ponaredkov, na Javnem stanovanjskem skladu (JSS) Mestne občine Ljubljana so lani našteli kar 86 sumljivih potrdil za dva razpisa. Dva tisoč evrov za pomoč Kot smo dognali med našimi raziskovanji za lanski članek, so »precejšnje število potrdil delno spremenjenih ali v celoti pona...