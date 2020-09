Preiskali prizorišče največje jamarske tragedije

»Tisto soboto, 27. maja, bi moral iti v Ribnico, kjer je potekalo športno prvenstvo ljubljanskega armadnega območja, a sem dobil klic, da je v dolini Kolpe zasulo kočevske jamarje. Človek v takšnih trenutkih vedno razmišlja, kako pomagati drugemu, a sem na kraju tragedije žal zgolj stal in opazoval ter zaslutil najhujše,« upokojeni novinar Dolenjskega lista Jože Primc opiše dogodek iz več kot 40-letne kariere, ki ga ne bo pozabil. Zgodilo se je daljnega leta 1978 v jami Bilpa. Štirje jamarji, vsi so bili letnik 1953, so dopoldne poskušali razširiti ozek prehod v notranjost. Načrt je bil, da bi to nalogo opravili z ...