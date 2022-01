Ljudje so se v dolenjskih Atenah, čeprav neradi, že zdav­naj sprijaznili, da tako pač je, je pa njihova potrpežljivost vse pogosteje na preizkušnji. Mogočni orja­ki, za katerimi se sicer pože­ljivo ozirajo lovci na trofeje, se sprehajajo po naseljih, spoto­ma vlamljajo, kradejo, dela­jo škodo, zganjajo kraval in sejejo strah. »Da boš sre­čal medveda ne le v gozdu, postaja vsakdanjost. Sestradani trumoma hlačajo predvsem v mraku in ponoči, ko tudi naredijo največ škode na ogradah, v katerih se boječe pase drobnica, govedo in konji,« jezo stresa Milan Kaplan,...