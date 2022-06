Prefrigani zgrebaš nasmejal do solz

Turistično, kulturno in športno društvo Pečarovci je skupaj z Občino Puconci, javnim skladom za kulturne dejavnosti in Turistično zvezo Slovenije v dvorani vaškega gasilskega doma v Pečarovcih pripravilo dvodnevni 16. festival skečev Prefrigani zgrebaš.

Po dveh letih virtualnega festivala so tokrat vsi tisti, ki imajo radi nastope ob uprizoritvi skečev, končno spet dočakali amaterske gledališke skupine v živo. V dveh večerih so lahko obiskovalci videli enajst zelo dobrih nastopov, vsi so uživali, vzdušje je bilo odlično. Če se je prvi večer še našel kakšen prazen sedež, pa je bila dvorana drugi večer popolnoma zasedena.

Rajko Stupar, gledališki igralec in režiser, je imel izjemno težko delo pri odločitvi, komu podeliti nagrade, saj so bili vsi nastopi dobri.

Tudi iz Hrvaške

Poleg domačih iz Prekmurja in Prlekije so se predstavile tudi gledališke skupine iz sosednje Hrvaške. V prvem delu so nastopile dramske skupine GS Marko Kočar KUD Križevci pri Ljutomeru, amatersko dramsko kazalište Sveti Križ Začretje, Nemaki – pevsko društvo Selo, KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila, KUD Društvo žena Gornji Kraljevac, KD Lipa, sekcija Veseli Vandrovci. V drugem delu so bili na vrsti Andrej Bakreni, KD Rdeči zvonček Nedelica, GS Zgrebaši TKŠD Pečarovci, KUD Krapina in KD Rogaševci – Močnikovi.

Na koncu festivala so najboljše nagradili.

Gledalci so se odločili, da je bila najboljša dramska skupine KD Rogaševci – Močnikovi z naslovom Snubec. Strokovni ocenjevalec, gledališki igralec in režiser, je povedal, da je imel izjemno težko delo pri odločitvi, komu podeliti nagrade, saj so bili vsi dobri nastopi.

Najboljši igralec je postal Andrej Bajić Šarkezi, znan pod vzdevkom Andrej Bakreni. Najboljša igralka je bila Melita Žižek iz skupine LGS Zgrebaši iz Pečarovcev, najboljša moška stranska vloga je pripadla Štefanu Palatini, prav tako iz domače LGS Zgrebaši. Najboljša ženska stranska vloga je pripadla Ani Ječmenica iz Amaterskog dramskog kazališta Sveti križ Začretje iz Hrvaške, najboljša mlada igralka pa je postala Žanin Tobias iz dramske skupine GS Marko Kočar.

Dramska skupina Veseli Vandrovci KD Lipa s skečem Dan žena

Nagrado za najboljše besedilo je dobilza skeč Dan žena iz KD Lipa v občini Beltinci – dramska skupina Veseli Vandrovci. Najboljšim so podelili priznanja in skulpturo prefrigani zgrebaš. Nastop so s petjem popestrile pevke ljudskih pesmi Irmice Kulturno-turističnega društva Moščanci. Letošnji 16. festival skečev je spet pokazal in dokazal, da si ljudje želijo takih kulturnih prireditev, pri čemer se organizatorji vsako leto trudijo in festival dvigujejo na višjo raven. Vsi, ki so si ogledali letošnje dogajanje, so bili nadvse zadovoljni, saj je bilo polno smeha, zabave, solz in veselja.