Predstavlja se za poplavljenca in hoče pomoč (FOTO)

V naši redakciji se vsak dan soočamo s prošnjami ljudi za pomoč – a malokatera zveni tako brutalno, kot jo je nekega avgustovskega jutra po telefonu izpovedal 51-letni Tomaž Knap iz naselja Prelska blizu Velenja. Že naši tajnici, ki je prejela telefonski klic, je tarnal, da s partnerico Justino Videmšek že več dni nista jedla, in prosil za nekaj kruha, če bo prišel novinar. »Poplave sem imel, vse imam hin, za več kot 20.000 evrov škode. Pa brez hrane in vsega,« je jutro zatem po telefonu stokal tudi pišočemu novinarju. Pes ima hrano, gospodar lačen Nekateri so v življenju nesrečni, drugi ni...