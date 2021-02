Predsedovanje EU: od predvidenih 350 delovnih mest zasedenih že 253

Slovenija bo čez nekaj mesecev še drugič predsedovala Svetu EU, prvič je v prvi polovici leta 2008. Predsedovanje bo v drugi polovici leta 2021 za pol leta prevzela od Portugalske. Priprave so zaradi zahtevnosti projekta že nekaj časa v teku, saj mora država izpolnitev vse varnostne, tehnične in logistične zahteve za izvedbo srečanj v Sloveniji ter pripraviti aktivnosti za promocijo Slovenije.



Vlada se bo do začetka predsedovanja morala tudi pošteno kadrovsko okrepiti. Do 31. januarja so zapolnili že 253 od 350 predvidenih delovnih mest za izvedbo predsedovanja Slovenije Svetu EU. Vladni urad za komuniciranje še odgovarja, da gre za zaposlitve za določen delovni čas. Trenutno pa je zapolnjenih 72 odstotkov od dogovorjene kvote.







Koliko kandidatov se je razpisalo na do zdaj razpisana delovna mesta, ni točno znano. »V zvezi s številom prijavljenih kandidatov ne vodimo centralne evidence. Lahko pa povemo, da se je decembra 2019 na javno povabilo k sodelovanju za delo na projektu predsedovanja prijavilo okrog 1400 kandidatov z zelo raznoliko izobrazbo in delovnimi izkušnjami, za nadaljnje razgovore pa je bilo takrat izbranih 400 kandidatov.«



Ukom še pojasnjuje, da v povezavi s predsedovanjem iščejo kadre za različna področja, od strokovnjakov za EU politike do strokovnjakov za odnose z javnostjo, prevajanje, tolmačenje in organizacijo dogodkov. »V skladu s kadrovskim načrtom ministrstva izvajajo postopke zaposlitev in zaposlujejo kadre, ki ustrezajo glede na zahtevnost in vrsto dela.«

