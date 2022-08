Predsedniški kandidat v studiu okrcal Rosvito Pesek. Tako mu je odgovorila (VIDEO)

Kandidaturo za predsednika je v začetku tedna najavil tudi dolgoletni diplomat in nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, enako pa je v četrtek storil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Oba je v sinočnjih Odmevih gostila Rosvita Pesek, spraševala pa ju je o njunih stališčih do aktualnih vprašanj v politiki.

A voditeljica je Vajglu postavila tudi vprašanje, ki mu ni bilo najbolj povšeči. »Rekli ste, da je treba usmeritev slovenske zunanje politike spremeniti. Zdaj pa, če sodimo po vaših podpornikih. Spomenka Hribar je pred časom podpisala apel, v katerem nekako sugerira, naj se naša država kot članica EU in NATA distancira in po svojih močeh zoperstavi pošiljanju novega orožja Ukrajini. Je to tudi vaše stališče?«

Vajgl ji je odgovoril, da mora biti politika Slovenije po njegovem prepričanju politika miru. »Kot diplomat, kot bivši zunanji minister, član Evropskega parlamenta se bom vedno zavzemal za to, da kadar izbruhne konflikt, damo prednost diplomatskim pogovorom in pogajanjem. /.../ Jaz sem zelo blizu temu, kar je bilo v tej vaši izjavi, ki ste jo citirali, in mislim, da ste izjavo gospe Hribarjeve rahlo zašilili na način, ki ni bil potreben,« je dejal Peskovi. »Uporabila sem citat, gospod Vajgl,« mu je odgovorila voditeljica.

Peskova: V studio ste vabljeni zato, da predstavite svoja stališča

Dolgoletni diplomat je nato poudaril, da po njegovem mnenju ni sramotno dati na prvo mesto prizadevanja za mir. »In to je bil smisel izjave gospe Hribarjeve in tudi drugih podpisnikov tiste izjave, ki jo imate vi v mislih kot nekaj, kar je spornega,« je odgovoril Peskovi. Ta mu je nato dejala, da ga je vprašala le po njegovem strinjanju ali nestrinjanju. Voditeljica je kandidatoma povedala še, da so predsedniški kandidati v njihov studio vabljeni zato, da predstavijo svoja stališča, ne pa za morebitno polemiko.