Predsedniški kandidat javno obračunal z novinarji RTV, ti pa mu niso ostali dolžni

Predsedniški kandidat Levice Miha Kordiš je na nacionalki dvignil precej prahu. Pred dnevi so ga namreč povprašali o njegovi njivi, saj so se pri odprtju socialnega podjetja zavezali k temu, da bodo zaposlili tri delavce, česar pa niso storili. A očitno Kordišu ta neprijetna vprašanja niso bila najbolj pogodu, saj je novinarje nacionalke obtožil, da lažejo.

»Če povem še drugače: ko so mi teden dni nazaj obesili "afero", so lagali. Da, lagali. V živo. Na nacionalni televiziji. V najbolj gledanem terminu. Samo, da me diskreditirajo. Ni jim uspelo. Na laž jih je postavila cela vrsta odgovornih instanc, vključno s KPK. In ker so ljudje sami preverili ter hitro ugotovili, kako jih - vas! - vlečejo za nos,« se je na facebooku jezil Kordiš. Prepričan je, da se ga bojijo, označil pa jih je celo za mafijo.

Novinarji Tarče: Dejstva na laž postavljajo koga drugega

A novinarji Tarče, ki so sodelovali pri vsebinski pripravi omenjenega soočenja, Kordišu niso ostali dolžni. Ti so ostro zavrnili njegove očitke o tem, da je šlo za diskreditacijo. »Vse, kar smo povedali in o čemer smo tudi druge kandidate spraševali, je temeljilo na dejstvih. Enako je bilo pri vas,« so zapisali v objavi na profilu oddaje Tarča, in izpostavili štiri dejstva o Kordiševi ustanovitvi socialnega podjetja in (ne)zaposlitvi delavcev.

»Sami ste ta dejstva obrazložili z argumentacijo, da ste zaveze v dokumente vključili z namenom zadostiti takratnim zakonodajnim zahtevam. To so dejstva, ki na laž postavljajo koga drugega in ne nas ustvarjalcev soočenja, vsekakor pa ne nacionalne televizije,« še sporočajo Kordišu.