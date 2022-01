Da je nakup vozila lahko zapleten postopek, bi znal pričati marsikateri bralec in bralka; da je lahko zapleten tudi za državo, pa se kaže iz nabave državniške limuzine, za katero je imela država posebne specifikacije, kot denimo »nosilec in drog zastavice na avtu spredaj levo in desno« pa »zavesice v zadnjem delu vozila z električnim pomikom (na zadnjih levih in desnih vratih ter na zadnjem steklu)« ter navodila kot »vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno«. Po razpisu je pogodbo podpisalo podjetje BMW Wallis Motor...