Predsednikovemu bratu ne bo treba rušiti?

Piranski svetniki so na zadnji občinski seji z večino glasov legalizirali preveliko hišo in garažo enega najbogatejših Primorcev Lorisa Požarja v Sončni ulici v Portorožu. Objekta je zgradil z gradbenim dovoljenjem, izdanim leta 2003, a je pri gabaritih nekoliko pretiraval. Na njegovo pobudo so na piranski občini začeli postopek lokacijske preveritve, to je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo, zavrnitev je svetnikom predlagal tudi župan Đenio Zadković, a mu niso sledili. Požarjeva črna gradnja je zdaj legalna, plačati bo moral 47.000 evrov komunalnega prispevka, upravni enoti pa kazen za degradacijo in uzurpacijo. ...