Predsednik vlade suvereno: Slovenija je evropski šampion, Janša pa ...

Predsednik vlade Robert Golob se je na opozicijski predlog priporočil ob 2. obletnici delovanja vlade na seji DZ odzval z besedami, da je Slovenija šampion v Evropi po gospodarski rasti in po nizki brezposelnosti. Te uspehe vlada po njegovih besedah beleži kljub posledicam ruske agresije na Ukrajino, inflacije in poplav.

Gre za uradne podatke mednarodnih institucij, po katerih je Slovenija po stopnji inflacije in stopnji rasti brezposelnosti boljša od Avstrije in Nemčije, je navedel Golob.

No, šef opozicije, Janez Janša je na omrežju X medtem zapisal: »Eno trdi predsednik vlade Golob, drugo pa The Economist. Ravno obratno je, mar ne?«

Uspešnost delovanja vlade pa se po njegovih besedah pozna tudi v kazalniku neto čistega dobička gospodarstva, ki nikoli ni bil tako visok kot v prvih dveh letih te vlade. »Kljub temu da ima gospodarstvo rekordne dobičke, je ta vlada poskrbela za socialno državo,« je tudi danes poudaril Golob. Pri tem je omenil dviga zajamčene pokojnine in minimalne plače.

DZ na današnji izredni seji na zahtevo SDS razpravlja o predlogu priporočil vladi ob polovici mandata. V največji opozicijski stranki vladi med drugim očitajo razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo. Poslanci imajo sicer danes za razpravo na voljo sedem ur, o predlogu priporočila pa ne bodo glasovali, saj ga je v četrtek zvečer zavrnil že matični odbor DZ.

Od prvega dne izvajajo ukrepe, ki so v dolgoročno korist gospodarstva, je prepričan Golob. Kot primer je navedel rekordno povečanje javnih investicij v znanost, za to bo država letos namenila 400 milijonov evrov in v prihodnjem letu 500 milijonov.

Volitev ga ni strah

Temu po njegovi oceni sledijo tudi tuje investicije, ki jih je bilo samo s strani švicarskih farmacevtskih podjetij za celo milijardo evrov.

»Čez dve leti bodo rezultati govorili sami zase, tudi pri ljudeh, zato me sploh ni strah volitev,« je zatrdil. Je pa znova spomnil, da je koalicija v pogodbo napisala program, ki bo za realizacijo potreboval dva mandata, nemara celo tri.