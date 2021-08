Predsednik vlade po uspehih športnikov obljublja spremembe

Slovenska olimpijska reprezentanca se je iz nedavnih iger v Tokiu vrnila s petimi odličji ter s kopico vrhunskih uvrstitev. Navkljub temu da je Slovenija majhna država, ki ima precej slabo športno infrastrukturo, našim športnikom s trdim delom uspeva. No ja, včasih tudi s treniranjem v tujini.Po koncu iger se je oglasil predsednik vlade, ki je tudi navijal za naše športnike in jim čestital, zdaj pa sporočil: »Šport je del kvalitetnega življenja, slovenski vrhunski športniki pa so odličen promotor Slovenije.« Zato bo, kot je zapisal vlada predlagala:1. zakon o 5 letnih investicijah v športno infrastrukturo;2. davčno olajšavo za podporo športu;3. višje nagrade prejemnikom medalj.Predloge vlade morajo za sprejem in uveljavitev potrditi tudi izbranci v parlamentu.