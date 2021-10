Predsednik Pahor kmetico povabil na slovesnost, a ga je odločno zavrnila

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v petek ob 14. uri v predsedniški palači priredil slovesnost ob razglasitvi prejemnika naziva Inovativni mladi kmet/kmetica 2021, so sporočili iz njegovega kabineta. Razglasitev bo potekala tretjič.

Namen izbora je med mladimi podpirati inovativnost na področjih kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter spodbujati prenos znanja ter prepoznavnost teh področij in dejavnosti.

Za naziv inovativnega mladega kmeta ali inovativne mlade kmetice 2021 se potegujejo Sara Berglez Zajec, Simon Čretnik, Katja in Barbara Leber Vračko, Rok Gartnar, Eva Pavlič Seifert, Timotej Kovač, Katarina Puhan Gjerkeš, Anton Požar, Katja Sinkovič, Gregor Slavec in Barbara Zakrajšek.

Mladi par se protestno ne bo udeležil sprejema

A očitno vseh naštetih na podelitev k predsedniku ne bo. Eva Pavlič Seifert je na facebooku sporočila, da bosta s partnerjem glede na trenutne razmere v družbi bojkotirala dogodek. »Ob tej priložnosti svoje sodelovanje izražam v obliki skromnega protesta proti vsem predstavnikom politične oblasti, ki namerno dopuščajo razmah družbene neenakosti in nepravičnosti ter odrekajo solidarnost z izključenimi in ranljivimi. Iz tega razloga se z Aljažem ne bova udeležila sprejema in podelitve nagrad pri predsedniku države,« je zapisala.