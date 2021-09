Predsednik mu je dal medaljo za zasluge

Čeprav je Bojana Pollaka poklicna pot peljala tja do morja, je ostal zvest goram. »Gore imamo na dvorišču,« pove in spoštljivo usmeri pogled tja gor v Kamniške Alpe. Rad ima ta svet. Rojen je bil leta 1943 v Volčjem Potoku. »Ko sem bil star tri leta in osem mesecev, smo šli z očetom na Kamniško sedlo, mama je bila v 8. mesecu nosečnosti. Iz Bistrice do vrha sem hodil sam, saj je trajalo, a sem prišel. Po poti sem sprožal kamne v dolino. Ata je nekaj časa tole gledal, potem pa dejal, naj neham, da me bo čiribindi na vrat zagrabil. Od takrat nisem več tega počel,« se svoj...