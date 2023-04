Predsednik dolgih 20 let

Po opravljenih občnih zborih vseh 16 prostovoljnih gasilskih društev, ki tvorijo Gasilsko zvezo (GZ) Gornja Radgona, je v gasilskem domu potekala še 68. skupščina GZ Gornja Radgona. Šlo je za volilno skupščino, saj je vsem funkcionarjem potekel petletni mandat. Predsedoval ji je Tomaž Munda, udeležili so se je tudi številni gostje, med njimi Milan Antolin, podpredsednik GZS in predsednik Pomurske gasilske zveze, radgonska županja Urška Mauko Tuš, radgonski podžupan Miran Dokl, podžupan občine Apače Sašo Peček, častni predsednik GZ Gornja Radgona Peter Fridau in drugi.

Delovno predsedstvo je vodil Tomaž Munda, ki je bil izvoljen za namestnika predsednika GZ Gornja Radgona.

Peter Cvetkovič, ki je opravljal funkcijo predsednika GZ Gornja Radgona štiri dni manj kot 20 let, je predstavil delo zveze v zadnjih letih. Poudaril je, da so bila prostovoljna gasilska društva z območja občine Apače in Gornja Radgona, ki od leta 2002 tvorijo skupno gasilsko zvezo, zares dejavna. Poveljnik zveze Stanislav Bratuša pa je povedal, da je bila kljub krizi v zadnjih letih velika pozornost namenjena izobraževanju članstva. V preteklem letu je na območju radgonske GZ 45 gasilcev opravilo različna izobraževanja. Operativni gasilci so lani opravili kar 113 različnih akcij, 39 gasilcev območja zveze pa je sodelovalo pri gašenju velikega požara na Krasu. Lani so kar štiri društva praznovala visoke jubileje; 140-letnico so praznovali PGD Apače, PGD Žepovci, PGD Gornja Radgona in PGD Orehovci, gasilci v Črešnjevcih pa 70-letnico.

Novemu predsedniku Vladimirju Cvetkoviču je čestitala tudi radgonska županja Urška Mauko Tuš.

Zelo dejavni in uspešni

Prisotni gostje so menili, da je bila GZ Gornja Radgona v času predsednikovanja Petra Cvetkoviča zelo dejavna in uspešna. Zbrani so menili, da imata veliko zaslug, da je bila GZ Gornja Radgona tako dejavna, tudi poveljnik Stanislav Bratuša in Marjeta Erdela, ki je bila zadolžena za finance. Po tem ko je Renato Flisar, ki je bil do sedaj predsednik nadzornega odbora, predlagal razrešnico vsem funkcionarjem v zvezi – vse finančno poslovanje je bilo vzorno vodeno –, je bila ta tudi sprejeta. Robert Žinkovič je zbranim predstavil predloge za nove funkcionarje zveze in zbrani so enoglasno za naslednjih pet let za predsednika izvolili Vladimirja Cvetkoviča, za njegovega namestnika Tomaža Mundo in za poveljnika Stanislava Bratuša ter za njegovega namestnika Rajka Lipiča. Izvolili so tudi preostale organe zveze. Novoizvoljeni predsednik je povedal, da bo novo vodstvo poskušalo biti tako dejavno, kot je bilo dosedanje. V zvezi bodo dva redno zaposlena in eden prek javnih del. Tako je dopoldne poskrbljeno za morebitne hitre intervencije radgonskih gasilcev. Petru Cvetkoviču je bilo izročeno dvojno priznanje, saj je bilo odločeno, da tako kot Peter Fridau tudi on postane častni predsednik GZ Gornja Radgona.

16 prostovoljnih gasilskih društev tvori Gasilsko zvezo Gornja Radgona.

Sicer pa so GZ Gornja Radgona, ki deluje od leta 1955, do zdaj predsedovali trije. Prvi dolgoletni predsednik je bil Jože Štelc. V letu 1976 je to nalogo prevzel Peter Fridau, ki je funkcijo opravljal do leta 2003, ko je postal predsednik Peter Cvetkovič. Ob tej priložnosti ne moremo mimo dejstva, da se je radgonska županja Urška Mauko Tuš letos udeležila kar devetih občnih zborov od skupno desetih gasilskih društev v občini. Kot je sama dejala, je tudi na tak način želela čim bolj spoznati ljudi, s katerimi bo delovala v celotnem mandatu.