Predsednica: Silovita neurja postajajo realnost, zato moramo spremeniti odnos do narave (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala občino Vojnik, kjer si je ogledala škodo v nedavnih vremenskih ujmah.

Seznanila se je s postopki sanacije in odpravljanja povzročene škode

Predsednica države se je najprej sestala z županom Brankom Petretom ter predstavniki občine in regijskega štaba Civilne zaščite. Nato pa si je ogledala več lokacij v Vojniku in Krajevni skupnosti Nova Cerkev, kjer je neurje povzročilo največ škode. Seznanila se je tudi s postopki sanacije in odpravljanja povzročene škode.

»Čeprav so za nami težki dnevi, dobim dodatno energijo za delo, ko vidim, kako ljudje po neurjih pomagajo drug drugemu. Seveda bo potrebna tudi pomoč države, o tem sva se pred dnevi na srečanju pogovarjala s predsednikom vlade in zagotovim lahko, da delajo vse, da bo pomoč prišla hitreje, kot je doslej. Poudarjam pa, da podobna neurja žal postajajo realnost, zato bomo morali spremeniti način razmišljanja in naš odnos do narave,« je izpostavila predsednica.

V neurjih le intervencijskih stroškov občin za 2,5 milijona evrov V neurjih 12. in 13. julija je bilo v 90 občinah za 2,5 milijona evrov intervencijskih stroškov. Škoda, ki je ob tem nastala, v to še ni všteta. V neurjih med 17. in 25. julijem pa je bilo prizadetih 190 občin. Skupno je v julijskih neurjih pomagalo 16.000 ljudi, so sporočili iz ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje.

Predsednica republike je obiskala občino Vojnik, kjer si je ogledala škodo povzročeno v nedavnih vremenskih ujmah. FOTO: Nebojša Tejić/sta

Ob obisku v Vojniku pa je predsednica ponovno izrazila tudi iskreno zahvalo gasilcem, pripadnikom Slovenske vojske, Civilne zaščite, Policije, županjam in županom ter vsem, ki pomagajo pri odpravljanju posledic naravnih ujm.

Vlada občinam zaradi neurij namenila skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija v Sloveniji prišlo do naravne nesreče, močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov. Za povračilo stroškov intervencij je 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov, so po seji sporočili z vlade.

Vlada je tudi odločila, da se gasilskim enotam, ki so sodelovale pri izvajanju intervencijskih dejavnostih v prizadetih občinah, v katerih ne izvajajo javne gasilske službe, povrnejo upravičeni stroški intervencij. Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije v višini 40.883 evrov.