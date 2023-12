Predsednica države prvič nagovorila poslance

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je prvič v svojem mandatu na lastno pobudo nagovorila poslance državnega zbora. Svoj tri četrt ure dolg govor, ki mu je prisluhnila večina od devetdesetih poslancev, je začela z orisom zunanjega sveta, s katerim ni zadovoljna.

Kako malo je vredno človeško življenje, po njeno kaže ravnanje Izraela pri njegovem posredovanju v Gazi, kjer mrtvi civilisti v borbi proti Hamasu že dolgo niso več samo kolateralna škoda.

Nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem sveti OZN sicer ni omenila, se pa je dotaknila vprašanja manjšin, kjer so se ji zgodili odmevni zdrsi. Slovenija mora vztrajati pri nadaljevanju integracijskega procesa, ki si ga ni mogoče zamišljati brez nadaljnjega širjenja Evropske unije na Zahodni Balkan. Pirc Musarjeva se je zavzela tudi za širjenje odločanja v EU – slovenska opozicija temu nasprotuje – s kvalificirano večino, tudi na področju zunanje politike.

Predsednico skrbi, da Slovenija nazaduje na lestvici konkurenčnosti gospodarskega okolja. Če želimo ohraniti dobro ime in ugled države, potem moramo po njeno vztrajno krepiti njeno konkurenčnost in odpornost.

Izhodišče in temelj zdravstvene reforme je po oceni predsednice republike javni zdravstveni sistem, kamor sodijo tudi koncesionarji, ki bodo omogočali vsem dostopne zdravstvene storitve. Prepričana je, da bomo z dobro delujočim javnim zdravstvenim sistemom zaustavili tiho privatizacijo in bo sistem deloval v dobro uporabnikov, ne pa posameznih interesnih in poklicnih skupin. Poleg tega pa je treba v zdravstvu preprečiti koruptivna dejanja, ki omogočajo bogatenje posameznikov na račun zdravstva, še posebno pri nakupih medicinske opreme.

Prilagajanja podnebnim spremembam in zelenega prehoda si ne moremo zamišljati brez okoljske pravičnosti.

Moramo se navaditi in potruditi delati skupaj.

Pri družbenih vprašanjih, ki razdvajajo slovensko politično skupnost, je pozvala k strpnosti do migrantov, saj so migracije sestavni del zgodovine. Slovenski politiki, sploh pa opozicijski, sporoča, da je »zloraba migracijskega vprašanja v populistične namene z namenom pridobivanja cenenih političnih točk zavržno dejanje«. Takšna zloraba nas razdvaja, škodljiva je za družbeno tkivo naše države in kar kliče k hitrim, radikalnim, a zgodovinsko dokazano napačnim rešitvam.

V govoru, kjer se je predsednica republike izogibala kritiki vlade in opozicije, je dejala, »da se moramo navaditi in potruditi delati skupaj, in kot je bilo to dokazano pri poplavah, pozabiti moramo na desetletne zamere, sosedske, strankarske ali kakšne druge«.