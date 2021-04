Kriva AstraZeneca?

Prednostno cepljenje diplomatov? Poklukar: To je strateški interes države

V oddaji Tarča na TVS so se tokrat posvetili strategiji cepljenja in vprašanju različnih kriterijev pri izbiri, kdo bo cepljen prej, kdo pa kasneje. Tako so povedali, da so v cepljenje vključili številne interesne skupine, medtem ko na cepljenje še vedno čakajo starostniki stari 70 let.Da pri tem ne gre za nikakršno legalizacijo preskakovanja vrste po starosti je zagotovil nacionalni koordinator za cepljenje. Okrepili so zdravstveni nadzor in ob velikem števil nepravilnosti je tudi veliko pripomb. Spregovoril je tudi o zaostankih pri cepljenju in za nezadostno dobavo okrivil zlasti AstraZeneco. Je pa ob tem napovedal, da bo junija pri nas zagotovo na voljo 600.000 odmerkov cepiv.Minister za zdravjepa je na vprašanje o strokovnosti odločitve, da pred kronične bolnike in bolnike z rakom na seznam za cepljenje uvrstijo diplomate in športnike, dejal, da zmanjkuje starostnikov za cepljenje in številni zdravstveni domovi zdaj čakajo s cepljenjem na odločitev, da se na listo uvrstijo starejši od 50 let. Minister je še dejal, da je med starimi 70 let in več zdaj cepljenih več kot 60 odstotkov.O diplomatih je minister izpostavil, da so strateški interes države, še posebej z vidika prihajajočega predsedovanja. O tem, katero cepivo bodo prejeli, pa je zatrdil, da s tistim, ki je na voljo. Tako je pojasnil, da je svetovalna skupina dala jasno navodilo, da so na podlagi izsledkov Eme vsa cepiva primerna za cepljenje vseh starostnih skupin. Glede cepljenja maturantov pa je Poklukar dejal, da gre za »človeško dejanje«, ker da so se vse šolsko leto učili v težkih razmerah.