Predmeti Dušana Smodeja na dražbi: to nam je povedal sodni izvršitelj

Slovenijo že več dni pretresajo domnevna sporna ravnanja Dušana Josipa Smodeja, saj mu številne anonimne žrtve očitajo spolne zlorabe. Direktor Fotopuba pa v zadnjih dneh ni polnil naslovnic le zaradi tovrstnih obtožb, temveč so zdaj pod drobnogledom tudi dejavnosti društva, razstave, ki jih je prirejal, in financiranje. Pojavile so se tudi nekatere priče, ki trdijo, da jih je Smodej finančno prevaral.

Med ljudmi, ki jim je Smodej dolžan, je tudi Tina Šturbej. Po družbenih omrežjih kroži sklic dražbe, kjer so bili naprodaj nekateri predmeti, ki pripadajo prav njemu. Gre za tri umetniške slike – med njimi sta tudi dve avtorja pokojnega Romana Uranjeka –, njihova skupna vrednost pa je bila ocenjena na 6.000 evrov. Prodajna vrednost je bila nekoliko nižja, in sicer so sliki Uranjeka ponujali za 1.000 in 834 evrov, tretjo pa za 500 evrov.

Upnica je Tina Šturbej, dolžnik pa Dušan Smodej. FOTO: Sodnedrazbe.si

Je bila dražba uspešna?

Dražba se je odvijala danes dopoldne. Poklicali smo izvršitelja Zorana Kureta Marolta, ki je pristojen za omenjeni primer. Povprašali smo ga, ali je bila dražba uspešna. »Delno,« se je glasil njegov kratek odgovor. Več informacij nam ni žal mogel razkriti.

Finančnih poročil Smodej ni oddajal

Društvo, ki ga je Smodej vodil, je kljub nepravilnostim v delovanju v zadnjih letih prejelo sredstva tako ministrstva za kulturo kot občin Ljubljana in Novo mesto. Izkazalo se je, da Smodej kot odgovorna oseba že več let ni oddajal poročil finančnega delovanja Fotopuba, prav tako od leta 2020 menda ni bil več lastnik blagovne znamke, ki pripada novomeškemu Lokal Patriotu.

