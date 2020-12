Predlogi strokovne skupine: zaprtje države po novem letu?

Znano je, da je strokovna skupina, ki jo uradno še vodi infektologinja, kmalu pa naj bi jo na ministrstvu za zdravje na novo oblikovali, vladi kar nekajkrat posredovala precej drugačne predloge, kot pa so bili dejansko sprejeti. Na portalu necenzurirano.si so zato od ministrstva pridobili zapisnike, iz katerih je razvidno, kakšni so bili dejansko ti predlogi.Portal tako razkriva, da strokovna skupina nikoli ni razpravljala o popolnem zaprtju javnega življenja takoj po božiču, o čemer se trenutno največ govori v javnosti, temveč naj bi bilo novo popolno zaprtje države predvideno po 4. januarju. Ob tem je strokovna skupina predlagala tudi strožji nadzor nad izvajanjem ukrepov v podjetjih in stimulacije za podjetja, ki imajo zaposlene v izolaciji. Manjši poudarek je dajala tudi nošenju mask na prostem.Glede odprtja šol se je skupina zavzemala, da bi jih za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami odprli 7. decembra. Načrtovali so, da bi tri tedne hodili v šolo, nato pa bi sledile počitnice, ki bi lahko popravile morebitno poslabšano epidemiološko sliko. Toda odprtju šol je vlada nasprotovala, skupina pa je naposled sklenila, da se morajo šole odpreti najpozneje 4. januarja. Ali bo to epidemiološka slika dovoljevala, seveda še ni jasno.Kot piše portal, je iz zapisnikov razvidno tudi, da je stroka že 27. septembra naročila vladi, naj uvede redno testiranje zaposlenih v domovih za starejše. Vlada je to storila šele mesec dni pozneje, ko je število okužb že skokovito naraslo, domovi za starejše pa so že postali epidemiološka žarišča.