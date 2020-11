Predlog premierju Janši: Trumpu bi podelili častno slovensko državljanstvo

Člani Domovinske lige, ki jo vodi, priporočajo slovenskemu premierju, da trenutnemu ameriškemu predsedniku,, zakonskemu možu slovenske državljanke,, podeli častno državljanstvo in mu v primeru poraza na volitvah podeli politični azil ter možnost prenosa svojega premoženja.»Prav tako bi zaradi prihajajoče gospodarske krize od vlade želeli, da novo pečeni Slovenski državljan, Donald Trump, postane novi premier slovenske vlade. V stranki DOM menimo, da so trenutne gospodarske razmere, kriza evropske ideje, nerešljiva kriza glede zapore meja za ilegalne migrante pripeljale, da je potrebno ukrepati in na najodgovornejša mesta v državi postaviti najbolj kompetentne osebe,« so zapisali med drugim.Po njihovih besedah se je ameriški predsednik v preteklih štirih letih zelo izkazal, tako z gradnjo zidu z Mehiko kot tudi s spodobno ekonomsko politiko, ki je na ameriški borzni trg privabila nove in stare vlagatelje, posredno pa vplivala na višje cene delnic kot tudi na novo zaposlovanje v gospodarstvu. In ne, ne gre za šalo, saj so predlog objavili na svoji uradni spletni strani.