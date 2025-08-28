Predlog o marihuani razburil prevoznike, en ponudnik je jasen: »Ne strinjamo se«

Koalicijska poslanca Svobode in Levice sta sredi julija vložila predlog zakona o konoplji, ki bi polnoletnim prebivalcem dovolil omejeno osebno uporabo. Predlog prinaša možnost gojenja do štirih rastlin na osebo oziroma šest na gospodinjstvo, posedovanje do sedem gramov na javnih površinah in do 150 gramov doma (oziroma 300 gramov v gospodinjstvu). Preprodaja ostaja kazniva.

Novost je tudi uvedba lestvice tolerance THC v prometu, podobno kot pri alkoholu. Meja tolerance naj bi bila pri treh nanogramih THC na miligram krvi. Vozniki brez psihomotoričnih motenj pri tej vrednosti ne bi bili kaznovani, višje koncentracije pa bi prinesle denarne kazni in kazenske točke – od 300 evrov in štirih točk za rahle motnje do 1.200 evrov in 18 točk za vrednosti nad pet nanogramov.

»Za vse voznike v Sloveniji trenutno velja ničelna toleranca do drog med opravljanjem vožnje. Pričakujemo, da bo ta ureditev za poklicne voznike ostala nespremenjena, saj narava njihovega dela zahteva popolno treznost in zbranost,« so sporočili z LPP.

Najbolj sporni člen: konec preverjanja pri zaposlenih

Del predloga, ki dviguje največ prahu, predvideva, da delodajalci v okviru rednih zdravstvenih pregledov ne bi smeli preverjati vsebnosti THC pri zaposlenih. Ta določba je po mnenju številnih strokovnjakov lahko problematična. Ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da THC vpliva na koncentracijo, koordinacijo, presojo in hitrost reakcije – sposobnosti, ki so ključne v prometu, gradbeništvu, zdravstvu in drugih dejavnostih. Pri nekaterih poklicih lahko že najmanjša napaka ogrozi življenja.

Odziv sindikatov in prevoznikov

Vprašanje, ki se ob tem odpira, je varnost potnikov. Kritiki sprašujejo: če delodajalci ne bodo smeli testirati voznikov, kdo bo zagotovil, da bodo po cestah vozili trezni? Bo v primeru nesreče kdo prevzel odgovornost? Za pojasnila smo se obrnili na predstavnike prevozniških sindikatov in avtobusna podjetja. Z Arrive so nam sporočili: »Ostajamo trdno zavezani varnosti potnikov, zaposlenih in vseh udeležencev v prometu, kar zagotavljamo z izobraževanji, jasno komunikacijo in nadzori. Predlogov zakonodajnih sprememb ne moremo komentirati.« Kako bodo zagotovili, da bodo šolarje in druge potnike vozili trezni vozniki, niso pojasnili, povedali niso niti, za kakšne nadzore gre.

Za nesrečo »primarno odgovornost nosi voznik, ki je dolžan voziti trezen in sposoben,« pravijo na LPP. FOTO: Š Rick Wilking/Reuters Reuters

Pri LPP so glede vladnega predloga jasni: »Varnost potnikov postavljamo na prvo mesto, zato se s predlogom, ki bi omejil možnosti preverjanja poklicnih voznikov, ne strinjamo. Predlog je še v postopku in pričakujemo, da za poklicne voznike prepoved preverjanja THC ne bo veljala.« Dodajajo, da nadzor izvajajo že danes, skladno z zakonodajo in internimi pravilniki. »Če bo predlog sprejet, bomo postopke prilagodili, a bomo še naprej uporabili vse zakonske možnosti za preverjanje voznikov, kadar bo obstajal utemeljen sum,« zagotavljajo.

Ob tem poudarjajo, da je odgovornost v primeru nesreče jasna: »Primarno odgovornost nosi voznik, ki je dolžan voziti trezen in sposoben. Delodajalec pa mora poskrbeti, da ima vzpostavljene postopke in nadzor, ki so skladni z zakonodajo, ter da ukrepa ob vsakem znaku nezmožnosti za varno vožnjo.«