Predlani skoraj ob vse, zdaj pa že donirali

Na sedežu družbe KLS, d. o. o., na Ljubnem ob Savinji so vodstvo in predstavniki delavcev direktorici Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje predali vrednostni bon za 8000 evrov za nakup naprave za funkcionalno magnetno stimulacijo.

Darilo je prevzela Irena Pečnik, nova direktorica ustanove, ki si je ob začetku mandata zastavila visoke cilje.

Predaje sredstev so se udeležili tudi najožji vodstveni sodelavci.

Pred velikimi izzivi

K nabavi opreme za nov zdravstveni kompleks je na lastno željo kot zunanji partner pristopilo vodstvo družbe KLS z Ljubnega, ki se ukvarja z izdelavo avtomobilskih delov, in v skladu s potrebami ter načrtom zdravstvenega doma namenilo sredstva za financiranje pomembne naprave, ki bo pomagala pri terapijah po poškodbah in telesnih okvarah.

Umetnina pred KLS simbolizira razvoj in napredek.

Ob primopredaji vrednostnega bona je oče družbe Bogomir Mirko Strašek, ki kljub upokojitvi kot prokurist skrbi za sodelovanje KLS z okoljem, povedal: »Ob posledicah naravne nesreče, uničujoče vodne ujme, ki je sredi leta 2023 hudo prizadela našo tovarno ter ves naš kolektiv, sta bili pred nami dve možnosti; zapreti tovarno ali se spopasti z na videz nemogočo situacijo in storiti vse za odpravo ogromne škode ter nadaljevanje proizvodnje. Pred kakšnimi izzivi smo se znašli ob tej odločitvi, vemo le mi. Vse to v okoliščinah, ko je naše, slovensko in evropsko okolje nekonkurenčno, zato so bile težave še večje. Menim, da je pomembno, da dajemo pravi zgled, in tudi ko smo v stiski, ne smemo misliti le nase. Treba je opogumljati ljudi v najožjem okolju, to pa se praviloma in slej ko prej vrača. Tudi mi smo bili deležni izredne pomoči neutrudnih gasilcev ter ljudi z vseh koncev dežele ter kupcev z vseh koncev sveta. Naša donacija je pomoč zdravstveni ustanovi, ki jo bodo lahko koristili tudi naši sodelavci in naši soobčani. Pred časom smo prav takšno napravo donirali Splošni bolnišnici Celje.«

Irena Pečnik je hvaležno povedala: »Donacija podjetja KLS nam pomeni več kot le pridobitev denarnih sredstev, je skrb za dvig ravni splošnega zdravstva in ustvarjanje pogojev za našo dejavnost, ki služi ljudem Zgornje Savinjske doline. Z zavestjo, da naše zdravstvo le deluje v okolju, ki ga podpira vsaj vitalni del gospodarstva, se da bolje izvajati zdravstveno preventivo in druge naloge. Po nakupu naprave za magnetno stimulacijo telesnih mišic, ki nam ga je omogočila družba KLS, smo še bolje opremljeni in lahko takoj okrepimo ponudbo ter uporabo terapevtskih storitev, ki so v korist pacientov, občanov in delavcev v naši okolici. Vodstvu KLS Ljubno in zaposlenim smo zelo hvaležni tudi za to pridobitev.«

Izvedeli smo še, da je vodstvo KLS letos že drugo leto zapovrstjo na svoje stroške povabilo 2000 slovenskih gasilcev na tekmo svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na Ljubno sredi februarja. Spomnimo, pred letom in pol jih je skorajda uničila vodna ujma, takrat so jim množično drli na pomoč ljudje iz vse Slovenije, partnerji iz tujine ter slovenski in domači gasilci. Več kot 100-milijonsko škodo še vedno odpravljajo, a že obratujejo s polno paro, da jih ne povozi neprizanesljiv evropski in svetovni trg.