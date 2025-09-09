RDEČI ALARM

Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)

Prebivalci pogledujejo proti nebu in eden drugega bodrijo z upanjem, da so se meteorologi zmotili in da bo na koncu iz neba padel normalen dež, nam je sporočil bralec Gaj.
Fotografija: Dekani. FOTO: Bralec Gaj
Dekani. FOTO: Bralec Gaj

M. U.
09.09.2025 ob 19:36
09.09.2025 ob 20:16
M. U.
09.09.2025 ob 19:36
09.09.2025 ob 20:16

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin je ob napovedi intenzivnih padavin za danes in sredo prebivalce pozval, naj že danes očistijo meteorne poti in ravnajo samozaščitno. Napovedi so zaostrene, saj se bo središče ciklona približalo tudi našim krajem, je pojasnil meteorolog Agencije RS za okolje Branko Gregorčič.

Po napovedih Arsa bodo od danes zvečer do noči na četrtek predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji pogosti močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Zaradi napovedi velikih količin padavin so za jugozahod države izdali rdeče opozorilo.

Ob tem se nam je oglasil bralec Gaj in na posredoval nekaj fotografij, kako se v slovenski Istri pripravljajo na napovedano deževje in poplave.

image_alt
Gori rdeči alarm! Vremenoslovci in hidrologi svarijo pred nalivi in obsežnimi poplavami

»Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne, saj se ljudje pripravljajo na možnost obsežnih padavin zaradi katerih je Arso prižgal rdeči alarm. V Dekanih kjer je bilo pred dnevi najhuje so domačini zavarovali Osnovno šolo Dekani z pregrado, vhode v šolo pa dodatno z proti poplavnimi vrečami. Prav tako so nekatere hiše v Dekanih zavarovane z peskom v vrečkah. Prebivalci ob reki Rižani so budni in spremljajo situacijo. Rečni pretok se je malo dvignil, ampak reka za zdaj ne grozi. Zasebniki z gradbeno mehanizacijo so prav tako v pripravljenosti, da priskočijo na pomoč, ko bo to potrebno. Prebivalci Istre pogledujejo proti nebu in eden drugega bodrijo z upanjem, da so se meteorologi zmotili in da bo na koncu iz neba padel normalen dež,« nam je sporočil bralec. 

Dekani. FOTO: Bralec Gaj
Dekani. FOTO: Bralec Gaj
Dekani. FOTO: Bralec Gaj
Dekani. FOTO: Bralec Gaj

Zaradi navedenih napovedi so se v civilni zaščiti odločili dvigniti prag pripravljenosti. Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je za STA pojasnil, da je ukrepe izdal za štiri regije, in sicer za obalno, severnoprimorsko, primorsko-notranjsko in ljubljansko regijo. Med ukrepi pa sta pripravljenost v regijskih skladiščih in okrepitev izmen v centrih za obveščanje, opozorili pa so tudi gasilske zveze.

Rižana FOTO: Bralec Gaj
Rižana FOTO: Bralec Gaj
Dekani FOTO: Bralec Gaj
Dekani FOTO: Bralec Gaj

