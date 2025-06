Preden se odpravite v gore nujno storite to! Planinci velikokrat prepozno pričnejo ...

Ob vstopu v glavno sezono obiskovanja gora gorski reševalci, policija in Slovenska vojska opozarjajo na odgovorno ravnanje v gorah. Obiskovalce gora pozivajo k premišljenim odločitvam, ustrezni pripravi in spoštovanju narave. Lani so reševalci prvič po desetletju zabeležili manj intervencij, tako jih veseli, da se kažejo učinki preventive.

Nasveti policije za varen obisk gora •pred odhodom se informirajte o zahtevnosti ture, odprtosti koč in prehodnosti planinskih poti •izberite turo, ki je primerna vašim psihofizičnim zmogljivostim in izkušnjam •v hribe se odpravite zgodaj zjutraj, upoštevajte vremensko napoved •uporabljajte ustrezno opremo (primerna obutev, oblačila, varovalna oprema …) •s seboj imejte dovolj tekočine, hrano in napolnjen telefon •v gore hodite vsaj v dvoje •o turi obvestite domače, med potjo pa se vpisujte v knjižice planinskih koč in vrhov •bodite previdni pri fotografiranjih (zaradi zdrsov in padcev) •navigacija naj bo le pripomoček (in ne nadomestek!) uradnim zemljevidom, markacijam in planinskim potem

S 1. junijem se je začelo vsakodnevno dežurstvo gorskih reševalcev in ekipe helikopterja na Brniku, prvi vikend so imeli kar devet intervencij, so navedli na novinarski konferenci na Veliki planini. V Gorski reševalni zvezi (GRZS) so kot glavni razlog za intervencije navedli neprilagojeno opremo in napačno presojo razmer.

Opažanja gorskih reševalcev V zadnjih letih vse pogosteje zaznavamo, da so pohodniki - planinci, dobro opremljeni, manjka pa jim znanja za uporabo te opreme, predvsem pa izkušenj za oceno situacije. Velikokrat prepozno pričnejo z uporabo opreme, ki jo imajo s seboj. V gorah je predvidevanje dogodka (padajoče kamenje, možnost zdrsa ...) lahko ključnega pomena za varen vzpon in sestop z gore. Torej rek, 'da ni slabega vremena, samo slaba oprema', ne drži v celoti. Potrebne so izkušnje in še prej znanje. Naj dodamo, da bo gora vedno počakala in vzpon nanjo lahko opravimo kasneje, ko bodo vremenske razmere dobre.

Po več kot desetletju naraščanja rekordnega števila intervencij so gorski reševalci lani zabeležili manj posredovanj kot leto prej - skupno 633, kar je 54 manj kot v letu 2023. »To razumemo kot spodbuden signal, da vse preventivne aktivnosti kažejo rezultate. Se pa še predobro zavedamo, da delo na področju preventive ni nikoli končano, še posebej, ker število obiskovalcev gora iz leta v leto narašča. Naš cilj zato ostaja jasen in nespremenjen: poskrbeti, da bo število nesreč naraščalo počasneje kot število obiskovalcev,« je poudaril predsednik GRZS Gregor Dolinar.

Vse več pomoči potrebujejo tujci

Gorski reševalci vse pogosteje pomagajo tujim obiskovalcem. V letu 2024 so v 44 odstotkih vseh reševanj posredovali pri nesrečah tujih državljanov, največkrat je šlo za turiste iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Belgije. Tudi v začetku letošnje sezone, ko se glavni turistični val šele začenja, tujci ostajajo močno zastopani v statistiki intervencij.

Gorski reševalci pozivajo še, da se vsi, ki se odpravljajo v gore, ustrezno pripravijo, ocenijo svojo psihofizično pripravljenost in izkušnje ter na podlagi vsega zgoraj opisanega izberejo ustrezno turo. Informacije, pridobljene preko družbenih omrežij in ostalih aplikacij ter forumov, pa naj se obravnavajo z veliko mero dvoma v njihovo pristnost oziroma točnost.

Izjemno pomembno je tudi, da se vsi obiskovalci gora predhodno podučijo, kako lahko s pomočjo svojega prenosnega telefona Centru za obveščanje sporočijo koordinate svoje lokacije, kar lahko bistveno skrajša čas prihoda reševalcev na mesto nesreče, so še izpostavili.