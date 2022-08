Preden načrtujete podaljšani vikend, preverite vremensko napoved

Prihaja praznični vikend, ki se bo podaljšal v ponedeljek, saj bo dela prost dan za večino ljudi. Vremenska napoved prinaša prijetne temperature in priložnost za poletni oddih. Jutri bo spremenljivo, predvsem na jugu in vzhodu ponekod pretežno oblačno. Še bo kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do okoli 28 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo bo po večini sončno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu. V ponedeljek bo vreme najbolj poletno, saj bo sončno in vroče. Temperature se lahko povzpnejo do 32 stopinj.

Takšno vreme bo v prihodnjih dneh. FOTO: Arso

Tudi v sosednjih državah bo vreme stabilno in toplo. V soboto in nedeljo bo v krajih zahodno od nas večinoma sončno. Drugod bo več spremenljive in zmerne oblačnosti. Največja verjetnost ploh in neviht je v krajih južno od nas.

Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko vlažnejši in v višinah precej hladen zrak.